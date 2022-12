Samsung Galaxy S22 + Watch5 rechnerisch umsonst? So geht’s!

Wer für unter dem Tannenbaum noch auf der Suche nach einem Top-Handy ist, sollte sich das neue Angebot von MediaMarkt definitiv nicht entgehen lassen: Hier gibt es jetzt nämlich das Samsung Galaxy S22 im Tarif von O2 quasi für umsonst! Wir zeigen die komplette Rechnung.

Das Samsung Galaxy S22 gehört mit 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicherplatz und einem AMOLED-Display zu den besten Smartphones, die es aktuell auf dem Markt gibt. Das zeigt auch der dritte Platz in unserem Smartphone Leser-Ranking.

Das Samsung Galaxy S22 im Überblick

Neben RAM und Speicherplatz ist vor allem auch das Display des Galaxy S22 für viele ein großer Pluspunkt, denn das fällt mit 6,1 Zoll kleiner aus als die Plus- oder Ultra-Modelle. Dadurch liegt das Handy stets gut in der Hand und wirkt deutlich kompakter. Gleichzeitig überzeugt aber auch das AMOLED-Display mit einer Full-HD+-Auflösung und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.

Das schlägt sich auch auf den Preis nieder: Bei MediaMarkt kostet das S22 ohne Tarif 669 Euro. Sparfüchse, die ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag sind, können jetzt jedoch deutlich günstiger an das Handy kommen.

o2 Grow: So sparst du richtig

O₂ Grow bietet dir 40 GB Turbo Highspeed-Datenvolumen im 5G Netz sowie eine Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Das Spannende ist jedoch, dass du mit jedem Vertragsjahr 10 GB extra dazu bekommst, bis hin zu einem Maximum von 240 GB. Außerdem lässt sich der Tarif dank der Connect-Option von O₂ auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig verwenden, wodurch du das sehr hohe Datenvolumen auch richtig ausnutzen kannst.

Nun die Rechnung: Monatlich kostet der Tarif regulär 34,99 Euro, hinzu kommen einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis und auch im Angebot mit dem Galaxy S22 zahlst du monatlich keinen Cent mehr! Du musst zusätzlich lediglich einmalig einen Gerätepreis von 9 Euro zahlen und das Samsung Galaxy S22 gehört dir. Und übrigens nicht nur das: Auch die Galaxy Watch5 (BT-Version, 40mm-Display) – eine perfekt zum Handy passende Smartwatch liegt hier ohne Aufpreis mit dabei.

Und jetzt kommt der Clou, der alles noch ein wenig besser macht: Wechselst du zu O₂, gibt es auch noch 100 Euro Wechselbonus obendrauf (ausgezahlt in 20 Fünf-Euro-Rabatten auf der Rechnung), wodurch die Zahlung für das Galaxy S22 und die Watch5 mehr als nur ausgeglichen wird. Auch über die zwei Jahre Vertragslaufzeit zahlst du hier mit Tarif weniger als die beiden Hardware-Komponenten solo kosten würden. So landest du auch beim Top-Kurs für den Mega-Tarif mit 40+X GB an Daten (inklusive 5G-Zugang), der Allnet-Flat und dem Multi-SIM-Versprechen.