Samsung Galaxy S22 für 20 Euro im Monat: Dieser Deal ist nicht für jeden

Bei dem aktuellen Sparhandy-Angebot kannst du dir Samsungs 2022er-Flaggschiff, das Galaxy S22, für 20 Euro pro Monat sichern. Mit dabei: 15 Gigabyte Highspeed-Volumen im Netz der Telekom. Doch ist der Deal an eine Bedingung geknüpft: Bei Vertragsabschluss darfst du maximal 27 Jahre alt sein. Alternativ kannst du ein jüngeres Familienmitglied um Hilfe bitten.

→ direkt zum Deal

15 GB Highspeed-Surfen im Telekom-Netz

Bei dem angebotenen Tarif handelt es sich um den „MagentaMobil S Young Eco“ mit 15 Gigabyte Datenvolumen pro Monat. Einzige Einschränkung der Eco-Stufe ist der Zugriff auf das 5G-Netz. So musst du bei diesem Angebot mit LTE/4G vorliebnehmen. Mit bis zu 300 Mbit/s ist jedoch auch hier schnelles Surfen möglich. Neben den 15 Gigabyte Datenvolumen beinhaltet der Tarif zudem eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, sowie EU-Roaming.

Regulär kostet der Tarif 29,99 Euro pro Monat, wird aber in diesem Angebot über die komplette Mindestvertragslaufzeit auf 19,99 pro Monat reduziert. Kündigen nach zwei Jahren ist also empfohlen. Als Anschlussgebühr fallen einmalig 39,99 Euro an. Hast du bereits einen Festnetz-Vertrag bei der Telekom, reduziert sich der Tarif übrigens um weitere 5 Euro auf 14,99 Euro pro Monat.

Samsung Galaxy S22: Über das Smartphone zum Tarif

Zum Tarif-Deal dazu bekommst du das Samsung Galaxy S22 dazu. Wahlweise mit 128 Gigabyte für 9,95 Euro oder mit 256 Gigabyte für einmalig 79,95 Euro. Dabei kannst du jeweils zwischen allen fünf verfügbaren Farben wählen. Versandkosten fallen keine an. Im Einzelkauf kostet das Smartphone aktuell mindestens 548 beziehungsweise 599 Euro.

Samsung Galaxy S22

Das Samsung Galaxy S22 ist das 2022er-Flaggschiff des koreanischen Herstellers. Mit einer Größe von 6,1 Zoll handelt es sich um eins der kompaktesten Smartphones auf dem Markt und ist mit 167 Gram angenehm leicht. Der verbaute Exynos 2200 Prozessor bietet es mehr als genug Leistung für die kommenden Jahre und kann sich dank Samsungs exzellenter Update-Politik noch mindestens auf Android 14, 15 und 16 sowie Sicherheits-Updates bis 2027 freuen.

Samsung Galaxy S22 Software Android 12 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022