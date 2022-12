Samsung Galaxy S22: Bei diesem Angebot sparst du deutlich über 550 Euro

8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und Android 13 – all das und noch mehr bietet dir das Samsung Galaxy S22. Mit seinem 6.1 Zoll Display fällt das Handy zwar etwas kleiner aus als die Plus- oder Ultra-Modelle, muss sich aber keinesfalls hinter seinen großen Brüdern verstecken. Nicht umsonst belegte das Galaxy S22 den dritten Platz unseres Leser-Rankings. Für wen der Preis bisher aber eine zu hohe Einstiegshürde darstellte, sollte sich das aktuelle Angebot von O 2 nicht entgehen lassen.

O 2 -Tarif: Das wird dir alles geboten

Bei dem Mobilfunkanbieter kannst du dir im Tarif nämlich nicht nur das Galaxy S22 in der Farbe Phantom Black sichern, sondern auch noch das Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi sowie ein Jahresabo beim Streamingdienst Disney+, wenn du den Vertrag bis zum 31. Januar 2023 abschließt. Alleine diese Boni haben einen Gesamtwert von rund 800 Euro. Das Tab A7 Lite ist dank des 8,7 Zoll großen Displays bei einem Gewicht von gerade einmal 366 Gramm perfekt fürs Streamen für unterwegs geeignet.

Damit du deine Lieblingsserien und –filme ruckelfrei schauen kannst, bietet dir O 2 Grow mit 40+ GB ausreichend Datenvolumen. Beim Grow-Modell startest du mit 40 GB im Monat, bekommst aber nach jedem Vertragsjahr monatlich 10 GB extra bis hin zu einem Maximum von 240 GB. Dabei surfst du im 5G-Netz, hast eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming inklusive. Besonders cool: Dank der Connect-Option von O 2 kannst du den Tarif dabei sogar auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig verwenden.

Was spart man wirklich?

Das hängt zum einen von der gewählten Vertragsdauer ab: Wählst du beispielsweise eine Laufzeit von 24 Monaten, zahlst du monatlich 49,99 Euro. Für das Samsung Galaxy S22 und das Galaxy Tab A7 Lite fallen zusammen lediglich 1 Euro Anzahlung sowie 4,99 Euro für den Versand an. Die Anschlusskosten von 39,99 Euro entfallen bei dem Deal, wodurch du über die Vertragsdauer auf Gesamtkosten von 1.205,75 Euro kommst. Wenn man jetzt noch die Rufnummerübernahme in Anspruch nimmt, entfallen weitere 100 Euro in Form von 5-Euro-Rabatten auf den ersten 20 Rechnungen. Außerhalb dieses Deals kosten die Samsung-Geräte, der O 2 -Tarif sowie das Jahresabo von Disney+ jedoch zusammen ganze 1.679,75 Euro – du kannst also bis zu 547 Euro sparen.