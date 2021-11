Galaxy S21 Ultra: Jetzt wieder mit Gratis-Tablet bei O₂ + 200 Euro Bonus sichern 3 Minuten

Die aktuellen Samsung-Smartphones der S-Klasse sind bei O₂ jetzt im Kombi-Angebote erhältlich. Und zwar nicht in der Basis-, sondern in den besseren Plus- und Ultra-Varianten. Im 40-GB-Vertrag gibt es ein Tablet dazu.