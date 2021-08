Galaxy S21+ und S21 Ultra: Jetzt wieder mit Gratis-Tablet bei O₂

O₂ verkauft die beiden Top-Smartphones von Samsung, das S21 Plus und das S21 Ultra, für je einen Euro. Mit dabei ist jeweils ein originaler Netzbetreiber-Tarif mit 5G-Zugang, 40 GB Datenvolumen pro Monat und Zusatz-Features wie Multi-SIM, wodurch du dein Datenvolumen auf mehrere SIM-Karten und damit auf mehrere Geräte verteilen kannst. Rund wird der Deal durch die aktuelle Gratis-Zugabe: Zu jedem Kauf gibt es ein Tablet – Samsung Galaxy Tab A 8.0 – ohne Mehrkosten dazu.

S21+ oder Ultra mit O₂-Vertrag: Jetzt ohne Anschlusspreis

Bei beiden Modellen ist derzeit die Grundgebühr reduziert. Beim Ultra-Modell mehr als bei der Plus-Variante. Somit kosten beide Smartphones mit Tarif gleichviel – und auf dem Papier ist damit das S21 Ultra der deutlich bessere Deal. Was bedeutet das konkret?

Im 40-GB-Tarif kostet das Plus-Modell 60,99 Euro pro Monat, die Ultra-Variante ist mit 62,99 Euro minimal teurer. Aktuell wird zudem kein Anschlusspreis (sonst 39,99 Euro) fällig. Nach den zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit sinkt die Grundgebühr nach dem „Tag Nix“-Prinzip von O₂ auf den regulären SIM-Only-Preis von 34,99 Euro.

S21 und S21+ unterscheiden sich vorrangig in den Dimensionen Display (6,7 gegen 6,8 Zoll) oder bei der Kamera. Insgesamt bietet das S21 Ultra das bessere Paket, ist aber auch das optisch mächtigere Handy. Wer rein nach Leistung geht, sichert sich in diesem Angebot also das Ultra-Modell, das nur unwesentlich mehr kostet. Das S21 Plus ist jedoch ebenfalls ein Spitzen-Smartphone und etwas weniger groß und schwer.

Im O₂-Angebot sind die beiden Handys jeweils in der 128-GB-Variante. Beim Ultra unterstützt mit 12 GB Arbeitsspeicher, beim S21 Plus sind es deren 8 GB. Beide sind 5G-fähige Smartphones, entsprechend kannst du sie mit dem Tarif im neuen Netzstandard nutzen.

Tablet gratis dazu

Für die Hardware zahlst du einmalig einen Euro, außerdem noch 4,99 Euro Versand. Mit im Paket liegt dann auch das Gratis-Tablet. Dies musst du also nicht im Rahmen einer Mehrwert-Aktion noch extra anfordern. Das Tablet hat einen Gegenwert von derzeit etwa 150 Euro. Es ist ein einfaches Samsung-Tablet mit 8 Zoll Displaydiagonale, also ein eher kleines Tablet, und 32 GB Speicher.

