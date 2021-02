Bei der Vodafone-Tochter otelo gibt es das neue Samsung Galaxy S21 in zwei Aktionstarifen. Insgesamt stehen sogar drei Vertragsoptionen zur Auswahl – die Allnet-Flats Go, Classic und Max – aber nur die beiden höherwertigen, Classic und Max, sind dank Aktionsrabatt günstiger.

Hier gibt es bis zu 20 GB monatliches Datenvolumen und das Handy bereits ab einem Euro Einmalzahlung. Wir zeigen, wie sich die Angebote zusammensetzen und was du hierzu wissen musst.

Transparente Preisaufstellung: Das zahlst du für das Galaxy S21

Das Prinzip bei otelo ist eine sehr transparente Kostenaufstellung des gesamten Tarif-Konstruktes. So siehst du bereits auf den ersten Blick, welche Kosten tatsächlich für den Vertrag anfallen und welche Preise beim Tarif gelten.

Wählst du den hochwertigsten Tarif, die otelo Allnet-Flat Max mit 20 GB Datenvolumen, kostet das Handy einmalig einen und monatlich 30 Euro. Nicht vergessen – das ist nur das Handy, noch ohne Tarif: Macht nach 24 Monaten insgesamt 721 Euro. Der aktuelle Preisvergleich spuckt mindestens 775 Euro für das S21 aus. Aus dieser Perspektive kann der Preis also überzeugen.

Auch mit dem kleineren Tarif, der Allnet-Flat Classic, bist du noch gut im Rennen: Mit 49 Euro Einmalzahlung und den identischen 30 Euro monatlichen Abschlags liegst du auch hier unter dem aktuellen Bestpreis ohne Vertrag.

… und das für den Tarif

Bei den beiden Aktionstarifen gibt es eigene Kostenaufstellungen – und ganz aktuell einiges an Sparpotenzial.

Erst zu den Kosten: Derzeit fallen statt regulär 39,99 Euro nur noch 9,99 Euro Anschlussgebühr für den Tarif an. Aber auch bei der monatlichen Grundgebühr wird ein Preis gestrichen. In der Allnet-Flat Max zahlst du monatlich 24,99 Euro statt 29,99 Euro; bei der Allnet-Flat Classic sind es 17,49 Euro anstelle von 19,99 Euro.

Dabei gibt es außerdem noch mehr Datenvolumen als für die Tarife üblich: So nutzt du in der Allnet-Flat Max jetzt 20 statt 8 GB und in der Classic-Flat 10 statt 5 GB pro Monat. Es gibt also immer mindestens das doppelte Datenvolumen. Alles im LTE-Netz von Vodafone, mit maximaler Download-Geschwindigkeit von 50 MBit/s – zumindest, wenn du bis Anfang Mai 2021 buchst. Sonst sind 25 MBit/s die Regel.

Galaxy S21 mit otelo-Flat: Die Kosten unter dem Strich

Im größten Aktionstarif, der Allnet Flat Max, entstehen also Gesamtkosten von 10,99 Euro einmalig (9,99 Euro Anschlussgebühr und 1 Euro Gerätepreis) sowie monatlich 54,99 Euro (30 Euro Smartphone-Kosten und 24,99 Euro Tarifgebühr). Dafür gibt es eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) mitsamt 20 GB Datenvolumen im LTE-Netz von Vodafone.

Die Allnet-Flat mit 10 GB Datenvolumen ist bei den Einmalkosten teurer (58,99 Euro), monatlich aber entsprechend günstiger. Hier zahlst du 47,49 Euro Grundgebühr.

→ Sicher dir hier die Angebote!

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.