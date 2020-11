In den Tarife-Shops von MediaMarkt und Saturn gibt es ein neues Angebot, das ein Top-Smartphone, einen Top-Vertrag – und eine Konsole miteinander verbindet.

Aber auch der Smartphone-Deal im Zentrum des Angebots ist nicht von schlechten Eltern. Es gibt ein Samsung Galaxy S20+ mitsamt einem 18 GB starken Vertrag. Der bringt dich ins hochwertige Telekom-LTE-Netz. Je nach Perspektive ist bei diesem Angebot eine Switch Lite, also die mobile Konsole von Nintendo gratis mit dabei beziehungsweise in den grundlegenden Kosten eingepreist. Aber nun zur vollständigen Angebots-Kombination.

S20+, Telekom-LTE und eine Switch-Konsole

Der Tarif, ein green LTE (Telekom), kostet dich monatlich 36,99 Euro, hat aber auch einiges auf dem Kasten. Neben einer Allnet-Flat für Anrufe und SMS gibt es hier 18 GB monatliches Datenvolumen. Dabei wird der Vertrag im Telekom-Netz realisiert, das seit Jahren als das beste Mobilfunknetz des Landes gilt.

Einmalig kosten Smartphone und Konsole dabei 69 Euro. Insgesamt reden wir also nicht von einem Budget-Tarif für unter 20 Euro, sondern bewegen uns schon in Richtung Premium-Vertrag. Das Handy ist in den Shops in Blau, Grau oder Schwarz erhältlich, bei der Switch Lite steht nur die Farbvariante Grau zur Auswahl.

Einmalig fallen bei den Angeboten noch 39,99 Euro Anschlussgebühren an, das ist bei Vertragsangeboten üblich. Versandkosten für die SIM-Karte, das Handy und die Switch entstehen aber nicht.

Das Galaxy S20+ wird derzeit für einen Marktpreis von rund 700 Euro verkauft (Startpreis 999 Euro), die Nintendo Switch Lite kostet 200 Euro. Das geschnürte Angebot aus Handy, Vertrag und Anschlusskosten kostet über die zwei Jahre Laufzeit 996,75 Euro. Ziehen wir die 900 Euro Hardware-Kosten ab, bleiben noch etwas weniger als 100 Euro für den Vertrag (rund 4,03 Euro pro Monat). Kein schlechter Preis für einen 18-GB-Telekom-Tarif.

Alternative ohne Switch im Vodafone-Netz

Alternatives Angebot zu günstigeren Konditionen, aber auch mit Abstrichen. Ohne Switch und mit 10 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz kostet das S20+ hier einmalig rund 50 Euro, monatlich schlägt der Tarif mit 31,99 Euro zu Buche. Hier ist zudem auch keine SMS-Flat, wohl aber eine Anruf-Flat mit im Paket.

Das S20 Plus unterscheidet sich vom normalen S20 und dem S20 FE durch ein größeres Display, mehr Arbeitsspeicher und erweiterte Kamera-Funktionen. So bietet das Galaxy S20 Plus eine Quad-Kamera, das S20 oder S20 FE „nur“ eine Triple-Kamera.

