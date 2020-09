Samsung Galaxy S20 für unter 10 Euro - 10 GB Datenvolumen gibts dazu

Es ist wieder einmal Zeit für einen Deal, der sich gewaschen hat. Hast du dir in Gedanken bereits Samsungs Frühjahres-Flaggschiff, das Galaxy S20, als Wunschgerät ausgesucht, dann kannst du bei Media Markt und Saturn richtig sparen. Das Topmodell wird in der 128-GB-Version in den Farben Grau, Blau und Rosa zum einmaligen Preis von 8,77 Euro feil geboten. Und was bekommst du dazu?

Samsung Galaxy S20 im Tarif-Bundle

Media Markt und Saturn koppeln das Angebot an einen Vodafone-Tarif, den der Mobilfunkprovider mobilcom-debitel vertreibt. Mit dem Tarif green LTE Promo funkst du im Vodafone-Netz und hast im Monat 10 GB Datenvolumen zur Verfügung. Die Surfgeschwindigkeit liegt bei maximal 50 Mbit/s, die sich nach Verbrauch des inkludierte Volumens vor Monatsende jedoch auf 64 kbit/s reduziert. Darüber hinaus steht eine Allnet-Flat für Telefonie in alle Netze für dich bereit; pro SMS fallen allerdings 19 Cent pro Einheit an. Durch den Vertragspartner mobilcom-debitel ist die freenet–Hotspot-Flat ebenfalls im Tarif enthalten, die dir den Zugriff auf ein weltweites Hotspot-Netz gibt.

Der Kostenpunkt für den Aktionstarif liegt bei 24,99 Euro monatlich. Hinzu kommen die einmaligen Anschlussgebühren in Höhe von 39,99 Euro. Bei der 24-monatigen Vertragslaufzeit kommst du so auf einen effektiven Preis von 648,52 Euro. Für das Samsung Galaxy S20 bezahlst du aktuell mindestens rund 635 Euro – zuzüglich Versandkosten.

Ab dem 25. Monat erhöht sich die Grundgebühr erneut auf den Ursprungspreis von 31,99 Euro. Empfehlenswert ist somit eine rechtzeitige Kündigung drei Monate im voraus, da sich der Vertrag sonst um zwölf weitere Monate verlängert.

Das ist Samsungs Frühjahres-Flaggschiff

Aktuell belegt das Galaxy S20 den zweitbeliebtesten Platz des Leserrankings auf inside digital. Das Smartphone bot im Test ein handliches und zeitloses Design, das durch ein sinnvolles Software-Paket auch auf die inneren Werte wert legt. Überzeugen konnte das Galaxy S20 nicht zuletzt auch mit einer prima Kamera-Performance. Alle Daten des Oberklasse-Geräts kannst du im kompletten Datenblatt nachlesen.

