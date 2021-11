Samsung Galaxy S20 FE: Top-Deals bei Saturn mit und ohne Vertrag

Bei den Deals ist stets die etwas bessere Snapdragon-Version im Angebot. Es handelt sich allerdings um die reguläre LTE-Variante des Samsung Galaxy S20 FE, die in den Deals mit und ohne Vertrag günstiger ist. Das 5G-Modell ist indes bei Amazon in den Black-Week-Deals vertreten, jedoch immer noch ein gutes Stück teurer.

Galaxy S20 FE mit Vertrag: Vodafone-LTE für 17,99 Euro pro Monat

Die „Fan Edition“ von Samsungs S20-Modell ist in den Tarifeshops von Saturn und MediaMarkt im attraktiven Kombi-Deal für deutlich unter 20 Euro pro Monat erhältlich. Das Smartphone gibt es hier, ausschließlich in blauer Farbversion, mit dem Tarif „Vodafone green LTE 5GB“, der vom Vertragspartner mobilcom-debitel bereitgestellt wird. Kostenpunkte: Einmalig kostet das Handy 29 Euro und der Tarif schlägt monatlich mit 17,99 Euro zu Buche. Hinzu kommt der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Eine Allnet-Flat (Anrufe) ist mit dabei, außerdem eine Hotspot-Flat von Freenet. Wichtig: Nach 24 Monaten steigt die Grundgebühr wieder auf 21,99 Euro. Du solltest also rechtzeitig kündigen.

Das ist an sich schon ein wirklich guter Deal. Insgesamt fallen über zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit 500,75 Euro an. Das sind schon 125 Euro weniger, als die aktuelle Preisempfehlung des Herstellers beträgt. Aber das ist noch nicht alles: Dazu gibt es gratis die kabellosen Kopfhörer Galaxy Buds 2 geschenkt. Die In-Ear-Kopfhörer haben einen Gegenwert von derzeit circa 100 Euro. Dadurch wird das Angebot erst recht zum Deal – auch wenn wir es mit dem derzeitigen Saturn-Deal ohne Vertrag vergleichen.

Samsung-Smartphone für 400 Euro: Black-Week-Deal von Saturn

Im Rahmen der Black-Week-Angebote von Saturn ist das Galaxy S20 FE nämlich auch ohne Vertrag deutlich reduziert. Mit dem Preisrutsch auf 399 Euro ist das Handy erstmals unter 400 Euro erhältlich. Wer also ein Smartphone ausdrücklich ohne Vertrag sucht, findet hier ein wirklich gutes Angebot, das mit Preis und Leistung überzeugt.