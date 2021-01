Samsung Galaxy S10+ Schnäppchen: Günstiger geht's nicht!

Vorgestellt im Frühjahr 2019 ist das Samsung Galaxy S10+ wahrlich kein taufrisches Smartphone mehr. Trotzdem ist es auch heute noch ein Mobiltelefon auf Top-Niveau. Und bei Media Markt steht das Handy jetzt zu einem besonders günstigen Preis zur Verfügung. Der Elektronikfachmarkt verspricht in seinem Onlineshop eine Ersparnis von 45 Prozent. Doch was musst du beachten, wenn du fast die Hälfte der eigentlichen Preisempfehlung einsparen möchtest? Wir verraten es dir.

Media Markt Sonderpreis nicht mehr lange gültig

Die wichtigste Info direkt vorab: Wenn du dir das Samsung Galaxy S10 Plus mit Dual-SIM zum Sonderpreis von 449 Euro sichern möchtest, musst du dich beeilen. Denn Media Markt und Samsung bieten das Smartphone mit 128 GB nur bis Montag 8 Uhr zu den drastisch reduzierten Konditionen an. Außerdem gilt, dass es für 449 Euro nur das Modell in der Ausführung Ceramic White zu kaufen gibt. Die beiden alternativ erhältlichen Variante in Schwarz (Prism Black / Ceramic Black) kosten 599 Euro. Zusätzliche Versandkosten fallen im Rahmen des Media Markt-Angebots übrigens nicht an.

Ein aktueller Preisvergleich zeigt: Das Samsung Galaxy S10 Plus für unter 450 Euro ist ein echter Top-Preis. Normalerweise kostet das weißer Smartphone mit Keramikgehäuse aktuell (bei eBay) mindestens 536 Euro. Die Regel sind aber eher knapp 600 Euro. Du kannst also bei Media Markt ein echtes Schnäppchen machen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es das Smartphone Ende vergangenen Jahres im Rahmen von Sonderaktionen auch schon für 544 Euro zu kaufen gab. Damals galt allerdings auch noch der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 16 statt aktuell wieder 19 Prozent.

Das Samsung Galaxy S10+ im Detail

Im Test des Samsung Galaxy S10+ überzeugte das Smartphone übrigens auf voller Linie. Brillantes Display, überragende Kamera, flotte Performance und eine sehr gute Akkulaufzeit sorgten in der Endabrechnung für fünf von maximal fünf möglichen Sternen. Mehr ging damals nicht. Nur: Das Handy ist eben inzwischen zwei Jahre alt. Und seitdem hat es durchaus einen technologischen Fortschritt gegeben, wie das Samsung Galaxy S20 Plus aus dem Jahr 2020 und das jüngst neu vorgestellte Samsung Galaxy S21 Plus belegen.

Samsung Galaxy S10+ (DUOS) Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 6,4 Zoll, 1.440 x 3.040 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 5312x2988 (15,9 Megapixel) Akku 4.100 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 175 g Farbe Einführungspreis 998 € Marktstart 8. März 2019

Übrigens: Wenn du 150 Euro mehr auf der hohen Kante liegen hast, kannst du dir das Samsung Galaxy S10+ auch in der Top-Ausstattung sichern. Dann sind nicht 128 GB Speicherplatz an Bord, sondern stattliche 1 TB. Für knapp 600 Euro kannst du dir diese Ausführung des größten Galaxy S10+ aktuell bei Otto bestellen.

