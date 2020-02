Sparhandy bietet sowohl das Samsung Galaxy S10 als auch das Samsung Galaxy S10 in schwarzer Farbe im Mega Sale an. Streng limitiert auf 1.000 Stück und für einmalig unter 10 Euro. Wenn du also schon lange auf ein gutes Angebot für eines der beiden S-Klasse-Modelle mit 128 GB Speicherplatz gewartet hast, bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit, zuzuschlagen.

Samsung Galaxy S10 im Sparhandy Mega Sale

Das Samsung Galaxy S10 bekommst du aktuell bei Sparhandy für einmalig 9 Euro in Kombination mit dem otelo-Tarif Allnet Flat Classic. Dieser Smartphone-Tarif kostet monatlich 24,99 Euro und bietet dir neben einer Sprach- und SMS-Flat in alle deutschen Netze auch 10 GB LTE-Datenvolumen. Die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit beträgt 21,6 Mbit/s im Netz von Vodafone. Optional kannst du dir mehr Download-Speed für 5 Euro pro Monat zubuchen. Dann stehen dir abhängig von der lokalen Verfügbarkeit bis zu 50 Mbit/s zur Verfügung.

Samsung Galaxy S10+ (DUOS) Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 6,4 Zoll, 1.440 x 3.040 Pixel Arbeitsspeicher interner Speicher 128 GB Hauptkamera 5312x2988 (15,9 Megapixel) Akku 4.100 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 175 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Grün Einführungspreis Marktstart 8. März 2019

Alternative: Das Samsung Galaxy S10+

Das noch etwas besser ausgestattete Samsung Galaxy S10+ kannst du dir bei Sparhandy ebenfalls im Mega Sale sichern. Einmalig kostet das S-Klasse-Flaggschiff des Jahres 2019 ebenfalls 9 Euro. Aber nur wenn du dich für den Tarif otelo Allnet-Flat Max entscheidest. Der kostet monatlich 29,99 Euro und bietet dir neben einer Sprach- und SMS-Flatrate sogar 20 GB LTE-Datenvolumen (max. 21,6 Mbit/s im Downstream). Sollen es bis zu 50 Mbit/s sein, kannst du auch hier optional für 5 Euro Aufpreis pro Monat zubuchen.

Samsung Galaxy S10+ (DUOS) Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 6,4 Zoll, 1.440 x 3.040 Pixel Arbeitsspeicher interner Speicher 128 GB Hauptkamera 5312x2988 (15,9 Megapixel) Akku 4.100 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 175 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Grün Einführungspreis Marktstart 8. März 2019

Bei beiden Sparhandy-Angeboten gilt: Wenn du eine bestehende Rufnummer portierst, bekommst Du 25 Euro Startguthaben. Diesen Betrag stellt in aller Regel aber auch jener Anbieter in Rechnung, aus dessen Bestand du die Nummer abziehst. Sparen kannst du hier also nicht. Außerdem musst du einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr einkalkulieren. Es gilt eine Vertragslaufzeit von mindestens zwei Jahren.

Samsung Galaxy S10 oder Galaxy S10+ – Die Unterschiede

Auf den ersten Blick handelt es sich beim Galaxy S10 und Galaxy S10+ von Samsung um zwei identische Smartphones. Das Plus-Modell bietet aber ein größeres Display (6,4 vs. 6,1 Zoll) und ist dadurch auch etwas schwerer (175 vs. 157 Gramm). Das S10+ bietet zudem einen Akku mit einer Kapazität von 4.100 mAh, während das S10 „nur“ auf 3.400 mAh kommt.

Weiterer Unterschied: Auf der Vorderseite verfügt das Plus-Modell über zwei Kamerasensoren (10 + 8 Megapixel), während das normale S10 nur eine einfache 10-Megapixel-Kamera liefert. Auf der Rückseite steht bei beiden Modellen eine Triple-Cam (12 + 16 + 12 Megapixel) bereit.

jetzt weiterlesen Samsung Galaxy S10 Lite vs. S10 vs. S10e: Der Neue gewinnt

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.