Samsung selbst verlangt für das Galaxy S10 noch 899 Euro. Viel zu viel, wie ein Blick auf den schnelllebigen Markt zeigt. Bei vielen kleineren und größeren Händlern ist das Galaxy S10 im Angebot schon deutlich günstiger geworden. Wir zeigen dir den besten Preis – mit und ohne Vertrag.

Der beste Preis für ein Galaxy S10

Bei Saturn kostet das Galaxy S10 derzeit 579,99 Euro. Auch Media Markt bietet das S10 für diesen Preis an. Über Amazon ist das Galaxy S10 mit einem Neupreis ab 560 Euro sogar noch etwas günstiger. Auch bei Clevertronic gibt es das S10 als Neuware für 660 Euro. Allerdings ist der Deal als „Einzelstück“ deklariert.

Einschätzung zum Preisverfall

Das Galaxy S10 ist innerhalb eines Jahres deutlich günstiger geworden, das war zu erwarten. Aber solltest du jetzt zuschlagen, wenn du das Gerät ins Auge gefasst hast? Die Preise sind nicht schlecht und bewegen sich auch derzeit rund um den Allzeit-Bestpreis für das S10 von Samsung, der bei 555 Euro liegt.

Mit dem kommenden Galaxy S11 oder S20 räumen die Händler jetzt und in den kommenden Wochen die Regale leer: Die Schlagzahl der Angebote wird also zunehmen.

Samsung S10e und S10+: Das sind die besten Preise

Auch am Galaxy S10+ und am kleineren Galaxy S10e ist der Zahn der Zeit nicht vorbeigegangen. Derzeit kostet das Galaxy S10e 490 Euro und das Galaxy S10+ knapp 700 Euro. Auch diese beiden Modelle sind im Lauf der Zeit also deutlich günstiger geworden.

Angebote mit Vertrag

Auch mit Vertrag sind die Samsung-Smartphones erhältlich. Vorteil beim Vertragskauf: Die Einmalzahlung ist oft deutlich geringer und der gesamte Kostenaufwand wird – inklusive Tarif – über zwei Jahre verteilt. Je nach Netz – Telekom, Vodafone oder O2 – gibt es dabei Kosten-, aber eben auch qualitative Unterschiede.

Galaxy S10 Tarif-Angebote

Galaxy S10+ Tarif-Deals

Galaxy S10e Tarif-Angebote

Galaxy S10: Die Modelle im Test und Schnell-Vergleich

Wer sich ein Galaxy S10 kaufen möchte, bekommt ein absolutes High-End-Smartphone. Kleine Unterschiede rechtfertigen die Preis-Sprünge. So steckt der Fingerabdruck-Sensor des S10e im Seitenrand und ist nicht ins Display integriert. Das S10+ hat zudem eine Dual-Front-Kamera und generell ein größeres Display sowie den dickeren Akku. Der Mittelweg, das Galaxy S10, bietet aber schon die Triple-Kamera auf der Rückseite. Beim Speicher hat sich Samsung endgültig vom Kleckern entfernt und bietet je Modell mindestens 128 GB als Standard an – vorbei also die Zeiten, in denen man mit 32 oder 64 GB haushalten muss. Das Maximum sind 1 TB – flankiert von 12 GB Arbeitsspeicher – im größten Galaxy S10+.

Im Testbericht schnitt erwartungsgemäß das S10+ am besten von den dreien ab und räumte alle 5 der 5 möglichen Sterne ab. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass das S10 (Testbericht) und das S10e (Testbericht) schlecht sind.

Galaxy S10 Reparatur

Im Datenblatt des Galaxy S10 findest du unter dem Reiter „Reparatur“ passende Angebote, falls dein Smartphone kaputtgeht, das Display gesprungen ist oder der Akku nicht mehr so mitmacht, wie du es dir wünschst.

Unser Partner Repamo.com bietet dir hier passgenaue, qualitativ hochwertige und preislich faire Reparatur-Angebote.

