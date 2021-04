In den Home-Office-Angeboten bei MediaMarkt gibt es zahlreiche Laptops zu günstigeren Preisen. Hervorstechend: Das Samsung Galaxy Book S für 799 Euro. Dieses Notebook konnte uns 2020 im Test begeistern und führte die Test-Bestenliste „Notebook für unterwegs“ an. Das schlanke Notebook ist hier in einer ordentlichen Ausstattung günstiger und kostet beim Hersteller eigentlich noch über 1.100 Euro. Aber auch im Marktvergleich kann das Angebot überzeugen.

Auch Amazon hat den Deal auf Lager und ist beim Preis von 799 Euro gleichgezogen. Versandkosten entstehen bei beiden Händlern – MediaMarkt oder Amazon – nicht.

Galaxy Book S – das kann das Angebot, das steckt im Laptop

Im Angebot ist das Samsung-Notebook in der Konfiguration mit 13,3 Zoll großem Display, Intel Core i5 Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher sowie einer 256 GB großen SSD-Festplatte. Als Betriebssystem fungiert Windows 10. Das Paket ist ein wahres Leichtgewicht: Nur 950 Gramm bringt das Notebook auf die Waage – ein Grund, warum es sich insbesondere fürs Arbeiten unterwegs eignet.

Zum Preis: Die 799 Euro für das Notebook sind unschlagbar. Sowohl aktuell als auch in der bisherigen Markt-Lebenszeit des Geräts. Amazon und MediaMarkt bieten den Bestpreis. Gegenüber dem Herstellerpreis von 1.129 Euro ist das Angebot um 29 Prozent günstiger. Weitere Händler im Netz steigen erst bei 850 Euro in den Preiskampf ein, das Gros des Marktes im Netz verlang sogar noch mehr als 900 Euro.

→ Samsung Galaxy Book S bei MediaMarkt

→ Galaxy Book S bei Amazon

Das beste Unterwegs-Notebook

Wie bereits erwähnt – in unserer Notebook-Bestenliste führt das Galaxy Book S in der Kategorie „Laptop für unterwegs“. Neben dem leichten Gewicht von unter einem Kilogramm überzeugt das Gerät auch mit seiner überragenden Akkulaufzeit. Außerdem nützlich: Das Display ist gleichzeitig ein Touchscreen, was bei schnellen Präsentationen oder flotten Bildschirmarbeiten praktisch ist. Bei den Standards ist das Samsung-Notebook voll auf der Höhe. Neben WiFi 6 gibt es Bluetooth 5.0 und zwei USB-C-Slots mit USB 3.1, dazu gibt es auch noch einen Klinkenstecker für kabelgebundene Kopfhörer oder Headsets.

Im Testbericht fiel außerdem die gute Tastatur auf – präziser Anschlag, guter Hub und ein akkurates Touchpad sorgen für produktives Arbeiten auch auf langer Strecke. Wichtiger Hinweis: Im Test befand sich die LTE-Version mit ARM-Prozessor. Im Angebot ist das Notebook mit Intel-Chipsatz, der noch etwas mehr Power und 64-bit-Architektur verspricht.

Jetzt weiterlesen Samsung Galaxy Book S im Test: Akkuriese mit LTE-Anbindung

Das Angebot im Rahmen der Home-Office-Aktion von MediaMarkt endet, wenn der Vorrat verbraucht ist oder spätestens am 13. April.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.