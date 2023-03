Samsung Galaxy A53: Eines der beliebtesten Smartphones gibt’s hier richtig günstig

Im Rahmen der Xiaomi Week gibt es bei MediaMarkt aktuell einige coole Tarif-Angebote. So bekommst du etwa für 14,99 Euro im Monat 5 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz plus das Xiaomi 12T für einmalig 49 Euro. Und in diesem Deal schlummert massives Sparpotenzial.