Neue Angebote zum beliebtesten Smartphone in unserer Datenbank: Das Galaxy A51 ist gefragt und bei MediaMarkt jetzt sogar doppelt im Angebot. Wir zeigen, was die Angebote wirklich können.

Galaxy A51 mit Vertrag für 15 Euro

Das eine Angebot finden wir in der MediaMarkt Tarifwelt: Hier gibt es das A51 in Verbindung mit dem Tarif Super Select S (O2) für einmalig 28,27 Euro und monatlich 14,99 Euro. Für unter 15 Euro im Monat gibt es hier also Smartphone und Vertrag. Bei Vertragsabschluss hast du eine Allnet-Flat für SMS und Anrufe und insgesamt 5 GB LTE-Datenvolumen (bis zu 50 MBit/s). Wichtig: Eigentlich beinhaltet der Tarif nur 3 GB Datenvolumen. Heißt: Nur in den ersten 24 Monaten hast du die aktionsbedingten 5 GB LTE pro Monat. Einmalig wird auch noch der obligatorische Anschlusspreis von 39,99 Euro fällig.

Das Angebot richtet sich also an Nutzer, die ihr Smartphone häufig nutzen. Die 5 GB Datenvolumen sind ordentlich, insbesondere für den Preis. Power-User, die unterwegs streamen und online zocken, dürften mit dem gebotenen Datenvolumen aber an ihre Grenzen stoßen.

→ Hier geht’s zum Angebot mit Vertrag

Galaxy A51 ohne Vertrag unter 300 Euro

Auch im aktuellen MediaMarkt-Prospekt ist das Galaxy A51 reduziert. Ohne Vertrag kostet es 287,57 Euro. Ein ordentlicher Rabatt verglichen mit dem aktuellen UVP von 360 Euro. Allerdings reduziert MediaMarkt das A51 eigentlich nur auf den aktuell marktüblichen Preis. Bei Amazon gibt es das Smartphone zum Beispiel gerade für 284 Euro. Auch Check24 hat den Bestseller im Angebot – für 279 Euro.

Aber was bekommst du nun für den Preis: Highlights des Galaxy A51 sind einerseits das große 6,5 Zoll messende Display (16,5 Zentimeter), die 128 GB Speicherplatz und der 4.000 mAh große Akku. Im Test konnte uns auch die Kamera – Samsung setzt insgesamt auf vier Objektive – überzeugen.

Ebenfalls lobenswert: Es gibt weiterhin einen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss und sogar ein UKW-Radio. Weitere Details und Einschätzungen findest du in unserem Testbericht zum Galaxy A51.

Übrigens: Wenn du eher in Richtung S-Klasse schielst, auch das Galaxy S20 ist mit Vertrag im Angebot. Für 25 Euro im Monat gibt es das Flaggschiff mit 10-GB-Telekom-Tarif im Paket. Für die Oberklasse ein echt guter Deal.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.