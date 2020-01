Direkt bei Blau.de, der Discount-Tochter von O2, gibt es das Galaxy A51 – Nachfolger des erfolgreichen A50 – zum Angebotspreis. Einmalig kostet das Smartphone nur einen symbolischen Euro. Monatlich zahlst du das Handy dann mitsamt Allnet-Flat und LTE-Internet mit 20,99 Euro ab.

Galaxy A51 ohne Anschlusspreis im Angebot

Der Tarif heißt Blau Allnet L, bietet eine Allnet-Flat für SMS und Anrufe und dank Aktionsangebot 5 statt 3 GB Datenvolumen im Monat. Hierbei hast du Zugang zum schnelleren LTE-Netz von O2 und surfst mit maximal 21,6 MBit/s Downloadgeschwindigkeit. Highlight bei dem Tarif: Es gibt keinen Anschlusspreis, dafür aber 25 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme.

Das Angebot im Überblick

Samsung Galaxy A51 – 1 Euro 128 GB, Dual-SIM Verfügbar in Schwarz (Regenbogen-Effekt) und Weiß Alle Daten zum Gerät

Blau Allnet L 3+2 – 20,99 Euro pro Monat Allnet-Flat (SMS und Anrufe in alle dt. Netze) 5 GB (3+2) Datenvolumen LTE mit bis zu 21,6 MBit/s Telefónica-Netz (O2) EU-Roaming Gutschrift bei Rufnummernmitnahme: 25 Euro Kein Anschlusspreis Versandkosten: 4,99 Euro Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate



Selbst, wenn du deine Rufnummer nicht mitnimmst, kostet der Tarif über die Gesamtlaufzeit 509,75 Euro. Ohne Vertrag gibt es das Handy zum Beispiel bei Media Markt für 369 Euro – vom Ursprungspreis ist also noch nichts abgeknabbert (Preisvergleich).

Für 3 Euro mehr pro Monat gibt es außerdem 6 anstelle der 5 GB – auch das kann je nach Bedarf eine Überlegung wert sein. Der Blau-Tarif mit 8 GB kostet mit Galaxy A51 mehr als 40 Euro und ist eindeutig zu teuer.

Galaxy A51 – auf dem Weg zum neuen Bestseller?

Das Galaxy A51 startet auf dem Markt nicht ohne Druck. Als Nachfolger des Galaxy A50, das seinerseits auf das Galaxy A5 (2017) folgte (hier alle drei im Vergleich), steht es in der Tradition der erfolgreichsten Samsung-Geräte der jüngeren Geschichte. Dies zeigt zumindest die Statistik von inside digital, wo A5 und A50 die Beliebtheits-Liste im Datenblatt über die vergangenen Jahre dominierten. Das A50 hält sich auch jetzt noch auf dem Platz an der Sonne.

Die Geräte mit A und 5 sind also außerordentlich beliebt bei Kunden, was einerseits an der Marke Samsung und der Kombination mit einem moderaten Preis liegt. Das A51 schickt sich an, 2020 eines der wichtigsten Geräte für den Preis-Leistungs-Sektor zu sein.

