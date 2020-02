Die „Preiskracher“-Aktion von mobilcom-debitel widmet sich ab diesem Sonntag einem Samsung Galaxy A40 Angebot. Für 185 Euro gibt es das Smartphone zu kaufen. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht – endet aber spätestens am Mittwoch.

Samsung Galaxy A40 im Angebot

Der Preiskracher-Deal hält was er verspricht. Über den Duktus „Kracher“ kann man geteilter Meinung sein, Fakt ist aber: So günstig wie bei mobilcom-debitel erhält man das beliebte Samsung-Smartphone derzeit nicht.

Auch der Sprung unter die 200-Euro-Marke ist bemerkenswert. Zwar spuckt unser Preisvergleich noch ein paar wenige Angebote für 198 Euro aus – dabei handelt es sich aber um Einzelstücke oder Vorführartikel, die über Verkaufsplattformen wie dem Amazon Marketplace veräußert werden – und selbst die unterbietet das mobilcom-Angebot.

Update: Der Preis von mobilcom-debitel wurde von MediaMarkt gekontert. Alle Infos zur Smartphone-Fieber-Aktion gibt’s hier.

Details zum Angebot: Versandkosten sparen

Das Angebot startet in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:00 Uhr online. Willst du beim Kauf die Versandkosten sparen, kannst du dir das Handy online sichern, aber ganz real in einer mobilcom-debitel-Filiale deiner Wahl reservieren lassen und es ab Montag dort abholen. Hierfür nutzt du beim Bezahlvorgang die Option „Deliver to store“ Kaufst du rein online, werden noch 4,99 Euro Versand aufgeschlagen.

Displayschutz ebenfalls reduziert

Neben dem Handy bietet mobilcom-debitel im Aktionszeitraum auch ein passendes Display-Schutzglas an. Das kostet 12,99 Euro statt 20,99 Euro und kann zudem in einem Shop kostenlos vom Personal aufgebracht werden.

Galaxy A40: Das sind die Highlights

Das Samsung Galaxy A40 lässt sich per Bezeichnung einfach in die Samsung-Riege einordnen. Das A steht für Mittelklasse. Die 40 ist ein Regalbrett unterhalb der 50 angesiedelt, aber über der 30 und 20. Wir reden also über die absolute Mittelklasse, die dank mobilcom-Deal preislich in die Einsteiger-Riege rutscht.

Samsung Galaxy A40 Software Android 9.0 Pie Prozessor Samsung Exynos 7885 Display 5,9 Zoll, 1.080 x 2.280 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 5312x2988 (15,9 Megapixel) Akku 3.100 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 140 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Violett Einführungspreis 249 € Marktstart 10.04.2019

Im Testbericht des A40 gab es starke 3,5 von 5 Sternen. Design, Display, Haptik und auch die Kamera zählen zu den Highlights des A40. Die Performance ist in der Spitze etwas schwach. Wenn du nicht gerade Power-User oder Mobile-Gamer bist, sollte das Galaxy A40 im Alltag aber nicht vor arge Probleme gestellt sein.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.