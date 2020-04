Samsung Galaxy A20e bei Lidl: Knaller der Woche oder laues Lüftchen?

Auf den ersten Blick verspricht der neue Lidl-Prospekt ein echtes Highlight. Statt 179 Euro kostet das Samsung Galaxy A20e bei Lidl nur 149 Euro; ist also 30 Euro günstiger als regulär. Ein Starterpaket für den Tarif Lidl Connect Smart S ist inklusive, du kannst das Handy aber auch mit jeder anderen SIM-Karte nutzen. Und auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als ob Lidl hier einen richtig guten Smartphone-Deal aus dem Hut gezaubert hat, zeigt sich bei einem prüfenden Blick schnell: dem ist nur bedingt so.

Samsung Galaxy A20e bei Lidl – Fair ja, Schnäppchen nein

Diverse andere Shops bieten das Smartphone aktuell für weniger als 140 Euro an. Zum Beispiel MediaMarkt. Im Lidl Online-Shop ist es ebenfalls schon jetzt zu haben – aber eben nicht zum Bestpreis, sondern für jene 149 Euro, die ab kommenden Mittwoch auch in den Lidl-Filialen verlangt werden. Hinzu kommen bei einer Online-Bestellung aber noch knapp 5 Euro für den Versand. Es zeigt sich also: Das 149-Euro-Angebot für das Samsung Galaxy A20e bei Lidl ist ein faires Angebot. Aber ein Knaller der Woche (mit Bestpreis-Anspruch), wie es im aktuellen Lidl-Prospekt beworben wird, ist das Smartphone so gesehen nicht. Dafür hätte Lidl den Preis der Konkurrenz schon unterbieten müssen. Überraschend ist auch: Zum gleichen Preis bot Lidl das Samsung-Handy schon Ende Januar an. Ein Preisverfall ist beim Einsteiger-Smartphone also nicht zu beobachten.

Was kann das Samsung Galaxy A20e?

Ausgestattet ist das Samsung Galaxy A20e mit einem 5,8 Zoll großen Display (720 x 1.560 Pixel Auflösung) und einem bis zu 1,6 GHz schnellen Octa-Core-Prozessor. Letztgenanntem stehen 3 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Für persönliche Daten ist Platz im 32 GB großen Flash-Speicher. Auf der Rückseite findest du neben einer Dual-Kamera (13 + 5 Megapixel) auch einen Fingerabdrucksensor. Früher war solch eine Ausstattung ein Highlight, heutzutage ist sie in der Einsteigerklasse einzuordnen.

Übrigens: Wenn du auf der Suche nach einem Smartphone im von Lidl gesteckten Preisrahmen bist, solltest du auch einen Blick auf unsere Hitliste zu den besten Handys unter 200 Euro werfen. Denn dort wirst du schnell feststellen, dass du für rund 40 Euro mehr schon das Samsung Galaxy A40 kaufen kannst. Und auch das Samsung Galaxy A30s ist schon für weniger als 200 Euro zu haben. Die Bestenliste zeigt dir zudem, dass es für rund 150 Euro auch schon einige Smartphones mit 64 GB Speicherplatz zu kaufen gibt. Das ist das Doppelte dessen, was dir das Samsung Galaxy A20e bietet. Und im Zeitalter von digitalen Fotos und HD-Videos ist viel Speicher fast schon mehr wert als ein schneller Prozessor.

jetzt weiterlesen Samsung Galaxy A20e: Das ist Samsungs neuer Einsteiger

