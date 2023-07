Samsung Galaxy A14 bei Aldi kaufen: Achtung bei diesem Angebot!

Wenn bei Aldi ein Smartphone im Angebot ist, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um ein sensationell günstiges Schnäppchen handeln muss. Ähnlich sieht es aus, wenn ab Donnerstag sowohl in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd als auch im Aldi Onlineshop das Samsung Galaxy A14 5G zu haben ist. Schließlich verspricht der Discounter einen Rabatt in Höhe von 21 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) des Herstellers.

Samsung Galaxy A14 5G bei Aldi? Hier sind die besseren Alternativen!

Wer im Internet einen Preisvergleich anstößt, wird aber schnell feststellen, dass das Aldi-Angebot vielleicht ein gutes ist, aber keinesfalls eines, das den vielfach beworbenen Aldi-Preis uneingeschränkt rechtfertigt. Denn mit einem Preis in Höhe von 179 Euro ist das Samsung Galaxy A14 5G mit 64 GB Speicherplatz beim Lebensmittel-Einzelhändler zwar reduziert zu haben, es gibt aber viel attraktivere Alternativen. So steht das Smartphone derzeit bei freenet und bei klarmobil.de bereits für 149 Euro zur Verfügung.

Wieder einmal zeigt sich also: Niemals sollte man Angeboten in Prospekten oder auf Webseiten blind vertrauen. Ist die beworbene Ersparnis auch noch so hoch, ein prüfender Preisvergleich kann sich vielmehr immer lohnen; auch bei Discounter-Angeboten, wie sie etwa Aldi oder Lidl offerieren.

Außerdem wichtig: Immer die Versandkosten einberechnen. Sie liegen bei einer Online-Bestellung bei Aldi hinsichtlich des Samsung-Smartphones bei 5,95 Euro. Klarmobil.de und Freenet berechnen hingegen nur 4,95 Euro für den Versand zu dir nach Hause. Das Aldi-Angebot bietet wiederum den Vorteil, dass auch eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk bereits inklusive ist. Und 10 Euro Startguthaben gibt es gleich mit dazu.

Was kann das Samsung Galaxy A14 5G?

Aus technischer Sicht ist das Samsung Galaxy A14 ein klassisches Einsteiger-Smartphone mit 5G-Unterstützung. Es bietet ein 6,6 Zoll großes LCD-Display mit einer Auflösung von 1.080 × 2.408 Pixeln. Zudem neben 64 GB erweiterbarem Speicher auch 4 GB Arbeitsspeicher und eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (50 + 2 + 2 Megapixel). Für den Antrieb sorgt der MediaTek-Prozessor Dimensity 700 mit bis zu 2,2 GHz Taktfrequenz. Dank NFC ist auch mobiles Bezahlen mit dem Handy möglich.

Samsung Galaxy A14 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1330 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis 230 € Marktstart März 2023

