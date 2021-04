Samsung Galaxy A12 bei Lidl kaufen: Top-Deal für Einsteiger?

Eine ganze Seite nimmt das Angebot zum Samsung Galaxy A12 in der neuen Werbung von Lidl für die aktuelle Woche ein. Geworben wird mit einem Verkaufspreis von 145 Euro, was einer Ersparnis in Höhe von 27 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers in Höhe von 199 Euro entspricht. Bevor wir uns der Frage widmen, ob es sich dabei um ein tatsächlich gutes Angebot handelt, zunächst ein Blick auf die technischen Parameter des Mobiltelefons.

Was kann das Samsung Galaxy A12?

Die vielleicht wichtigste Botschaft vorab: Beim Galaxy A12 von Samsung handelt es sich um ein typisches Einsteiger-Smartphone. Allerdings hat sich Lidl anders als Aldi vor wenigen Tagen dazu entschieden, das Modell mit 64 GB Speicherplatz anzubieten. Bei Aldi hatte zu für 119 Euro nur das Modell mit 32 GB Speicherplatz gegeben. Streng genommen sind 32 GB zu wenig Speicher für ein modernes Smartphone der Gegenwart. Mit den 64 GB des Lidl-Smartphones lässt sich schon besser arbeiten. Nicht vergessen darf man zudem, dass per optionaler MicroSD-Karte eine Speichererweiterung um bis zu 1 TB möglich ist.

Zur weiteren Ausstattung des Samsung Galaxy A12 gehören unter anderem ein 6,5 Zoll (ca. 17 cm) großer Bildschirm, solide 4 GB Arbeitsspeicher und als Prozessor der Helio P35 aus dem Hause MediaTek. Die CPU ist sicherlich kein Leistungswunder, aber immerhin ein Modell der P-Klasse aus der unteren Mittelklasse von MediaTek. Es ist ziemlich erfreulich, dass sich Samsung nicht bei MediaTeks deutlich schwächeren A-Klasse bedient hat.

Kleines Highlight: Der Akku bietet eine recht üppige Kapazität von 5.000 mAh. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 48 Megapixeln auf. Dazu gesellen sich eine Ultra-Weitwinkelkamera (5 Megapixel) und zwei weitere Sensoren für Makro-Aufnahmen und Tiefenschärfe-Effekte – jeweils mit einer Auflösung von 2 Megapixeln gesegnet. Auf der Vorderseite steht eine 8-Megapixel-Kamera zur Verfügung.

NFC für mobiles Bezahlen über Samsung Pay oder Google Pay ist an Bord. Bluetooth in Version 5.0 ebenfalls, WLAN lässt sich aber nur im Frequenzbereich von 2,4 GHz nutzen.

Samsung Galaxy A12 Software Android 10 Prozessor Mediatek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 179 € Marktstart Januar 2021

Samsung Galaxy A12 bei Lidl – ein guter Deal?

Wie eingangs erwähnt: Das Samsung Galaxy A12 mit 64 GB Speicherplatz kostet bei Lidl im Onlineshop 145 Euro. Hinzu kommen 4,95 Euro für den Versand des Smartphones, sodass rechnerisch 149,95 Euro auf dem Preisschild stehen. Ein aktueller Preisvergleich zeigt: Günstiger bekommst du das Smartphone in dieser Konfiguration abseits von eBay derzeit in keinem namhaften Onlineshop. Wichtig aber auch: Mit 128 GB Speicherplatz kostet das Telefon über den Amazon Marketplace aktuell nur 16 Euro mehr.

Vielleicht gefällt dir ja in der Preisklasse der Smartphones bis 200 Euro auch ein ganz anderes Handy noch viel besser. Und wenn es ein noch aktuelleres Gerät von Samsung sein soll und du ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante liegen hast, kannst du auch auf das Galaxy A52 oder das Galaxy A72 warten. Diese beiden neuen A-Klasse-Modelle von Samsung wurden erst vor wenigen Tagen neu vorgestellt.

