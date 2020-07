Samsung-Smartphone bei Aldi: Günstiger war dieses Modell nie

Vor einiger Zeit boten Aldi Süd und Aldi Nord das Samsung Galaxy A10 noch in Kombination mit einem Jahresbundle von Aldi Talk an. Nun kannst du das Smartphone solo ergattern – also ohne Vertrag oder andere Bedingungen. Das Samsung-Angebot startet Ende des Monats, also am 30. Juli und gilt sowohl online als auch in stationären Filialen der Discounter.

Aldi Süd und Aldi Nord drücken den Preis um satte 29 Prozent, sodass letztlich ein Kostenpunkt von 119 Euro auf dem Preisschild stehen bleibt. Kostete das Galaxy A10 zum Marktstart im Sommer 2019 rund 170 Euro, haben sich andere Händler nur wenig von dem Preis entfernt. Amazon verlangt noch knapp 153 Euro, der Online-Shop Jakob sogar fast 160 Euro. Aldi kann sich somit nicht nur den aktuellen Bestpreis für das Samsung-Smartphone sichern, sondern auch den absoluten Tiefstpreis. Günstiger war das Galaxy A10 laut dem Preisverlauf von guenstiger.de vorher nie.

Übrigens: Zu dem Smartphone bekommst du nicht nur das für Aldi typische 10-Euro-Starterset für Aldi Talk gratis dazu, sondern auch eine Micro-SD-Karte mit 32 GB Speicherplatz.

Das ist das Samsung Galaxy A10

Wer für den Preis ein Wunderwerk der Technik erwartet, muss enttäuscht werden. Bei dem Galaxy A10 handelt es sich um ein reines Einsteiger-Smartphone und das schwächste Glied in Samsungs Galaxy-A-Serie. Dennoch eignet sich das Angebot im Speziellen und das Gerät im Allgemeinen vor allem für Wenig-Nutzer, diejenigen, die nach einem Zweithandy suchen oder für Menschen, die Smartphones erst einmal kennenlernen wollen.

Für 119 Euro bekommst du mit dem Galaxy A10 ein Gerät mit 6,1 Zoll großem TFT-Display, das mit 720 x 1.520 Pixeln auflöst. Der interne Speicher ist mit 32 GB knapp bemessen, ist aber mithilfe einer Micro-SD-Karte erweiterbar. Fotos kannst du mit einer 13-Megapixel-Hauptkamera schießen. Ab Werk ist zwar noch das ältere Android 9 Pie installiert, ein Update auf Android 10 ist aber angekündigt. Alle Eckdaten des Galaxy A10 kannst du im Datenblatt nachlesen:

Samsung Galaxy A10 Software Android 9 Prozessor Exynos 7884 Display 6,2 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 168 g Farbe Einführungspreis 169 € Marktstart Juni 2019

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.