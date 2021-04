Samsung Galaxy A02s Mega Pack bei Lidl: Deal ohne großen Nutzen

Es ist noch gar nicht lange her, da verkaufte Lidl in seinen Filialen für 149 Euro das Samsung Galaxy A20e in einem sogenannten Mega Pack; Original-Zubehör des Herstellers inklusive. Jetzt wird das bekannte Angebot in abgewandelter Form wiederholt. Denn statt des Samsung Galaxy A20e ist ab dem 6. Mai zum gleichen Preis das Galaxy A02s von Samsung inklusive. Lohnt sich das?

Die wichtigste Botschaft vorab: Das Samsung Galaxy A02s ist im Vergleich mit dem Galaxy A20e das modernere Smartphone. Es wurde nämlich erst Anfang dieses Jahres angekündigt und steht seit Februar in den Verkaufsregalen. Das Display fällt größer aus (6,5 Zoll vs. 5,8 Zoll), der Akku bietet eine höhere Kapazität (5.000 vs. 3.000 mAh) und auch der Prozessor hat ein kleines Upgrade erhalten. Denn statt des Samsung Exynos 7884 (max. 1,6 GHz Taktfrequenz) ist im Galaxy A02s der Qualcomm Snapdragon 450 mit einer Taktung von bis zu 1,8 GHz integriert.

In anderen Segmenten sind zwischen den beiden Galaxy-Modellen keine Unterschiede auszumachen. So verfügen beide Einsteiger-Handys über 3 GB RAM, 32 GB erweiterbaren Speicherplatz und leider auch nur über das schon recht veraltete Bluetooth 4.2 sowie Single-WLAN (nur 2,4 GHz). Wiederum erfreulich: NFC für mobiles Bezahlen ist bei beiden Handys an Bord. Hinsichtlich der verbauten Kameras sind beim Galaxy A02s neben einer 13-Megapixel-Hauptkamera noch zwei weitere Objektive für Tiefenschärfe-Effekte und Makroaufnahmen mit einer Auflösung von jeweils 2 Megapixeln an Bord. Das Galaxy A20e ist mit einer Dual-Kamera (13 + 5 Megapixel) ausgestattet.

Samsung Galaxy A02s Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 450 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 198 g Farbe Schwarz Einführungspreis 150 € Marktstart Februar 2021

Was kostet das Samsung Galaxy A02s bei Lidl?

Wie eingangs erwähnt ist das Samsung Galaxy A02s bei Lidl zu einem Preis von 149 Euro erhältlich. Dafür bekommst du aber nicht nur das Smartphone allein. Auch eine Display-Schutzfolie im Wert von 12,90 Euro und ein Cover von Samsung im Wert von knapp 10 Euro sind im Lieferumfang inklusive. Außerdem bekommst du eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Lidl Connect mit 10 Euro Startguthaben gleich dazu. Nutzbar ist das Handy aber auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-Format.

Wenn du dich für all diese Extras zusammen mit dem Smartphone interessierst, ist das Samsung Mega Pack bei Lidl ein faires Angebot. Es ist aktuell auch schon über den Lidl Onlineshop zu haben (+4,95 Euro Lieferkosten), ehe es in zehn Tagen dann auch deutschlandweit in die Filialen von Lidl kommt.

Wenn du aber primär ein preiswertes Handy kaufen möchtest, kannst du dich auch für das Samsung Galaxy A02s allein entscheiden. Das Mobiltelefon ist aktuell in anderen Onlineshops zu Preisen ab 129 Euro zu haben. Ob du für ein Einsteigerhandy in dieser Preisklasse tatsächlich auch ein Schutz-Cover und einen Displayschutz benötigst, ist dir selbst überlassen.

Außerdem empfehlen wir an dieser Stelle einen Blick in die aktuelle Liste der besten Handys für unter 200 Euro. Vielleicht ist auch da ein passendes Angebot für dich dabei.

