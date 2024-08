Samsungs neues Flip6 für effektiv weniger als 5 Euro: Rechnung zeigt, warum der Deal so gut ist

Das Galaxy Z Flip6 von Samsung ist erst seit Kurzem offiziell erhältlich, aber bereits jetzt schon in mehreren spannenden Angeboten vertreten. So kannst du dir das Handy etwa bei eBay bereits über 400 Euro günstiger holen. Wer gleichzeitig auch einen neuen Mobilfunkvertrag benötigt, sollte aber lieber hier weiterlesen. Denn in der Tarifwelt von MediaMarkt wird gerade ein unfassbar günstiges Bundles geschnürt, bei dem du effektiv pro Monat nur rund 5 Euro für das Galaxy Z Flip6 und einen 70-GB-Tarif zahlst.

70-GB-Tarif ohne monatlichen Aufpreis fürs Galaxy Z Flip6

Zum Galaxy Z Flip6 bekommst du hierbei den sogenannten O2 Mobile L Tarif. Dieser bietet dir satte 70 GB 5G-Datenvolumen mit einer Top-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Somit bist du sowohl vom Datenpaket als auch von der Surfgeschwindigkeit her perfekt ausgestattet für den Alltag – und sogar HD-Streaming packt der Tarif problemlos. Dank des Grow-Vorteils wachsen deine mobilen Daten zusätzlich jedes Jahr kostenlos um weitere 10 GB. Hinzu kommen außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Und die monatlichen Kosten? Die liegen bei 39,99 Euro und sind somit identisch zum Einzelpreis beim Netzbetreiber selbst. Mit Blick auf die Grundgebühr zahlst du für das Galaxy Z Flip6 also keinerlei Aufpreis. Jedoch fallen ein einmaliger Gerätepreis von 99 Euro, 4,95 Euro Versandkosten sowie weitere 39,99 Euro Anschlussgebühr, an. Diese Kosten holst du dir über den 150-Euro-Wechselbonus aber umgehend wieder, wodurch es die Samsung-Neuheit sogar quasi umsonst zum Tarif gibt!

→ Galaxy Z Flip6 mit 70-GB-Tarif für monatlich 39,99 Euro

Effektiv nur rund 5 Euro? So rechnet sich der Deal

Um dir zu zeigen, wie gut das Angebot wirklich ist, rechnen wir den Deal mal im Detail durch. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Bundle insgesamt rund 894 Euro an. Zum Vergleich: Bereits das Galaxy Z Flip6 einzeln kostet im eBay-Schnäppchen mindestens 759,90 Euro, bei anderen Händlern zahlst du teils sogar deutlich mehr.

Auch ohne Tarif im Angebot: Galaxy Z Flip6 bereits über 400 Euro günstiger

Dies ergibt dann auch einen wirklich beachtlichen Effektivpreis. Hierbei nimmt man die Gesamtkosten des Bundles (894,69 Euro), zieht davon den Einzelpreis für das Gerät ab (759,90 Euro) und teilt das Ergebnis durch die Mindestlaufzeit (24 Monate). In diesem Fall ergibt dies effektive Kosten von 5,62 Euro pro Monat – wohlgemerkt für einen 70 GB starken Tarif samt brandneuer Samsung-Hardware. Wer also Interesse am neuen Galaxy Z Flip 6 hat und ebenso einen Tarif sucht, macht hier einen guten Deal. Das Angebot gilt übrigens noch bis zum 11. August.

Falls du vor dem Kauf noch mehr über das Samsung Galaxy Z Flip6 erfahren möchtest, können wir dir unseren ausführlichen Testbericht empfehlen.