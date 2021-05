Lidl: Samsung-Fernseher als Preis-Leistungs-Schnäppchen

Der 27. Mai ist bei den großen deutschen Lebensmittel-Discountern sozusagen TV-Tag. Aldi hat dann gleich zwei Fernseher im Angebot und auch Lidl tritt mit einem Fernseher zum Sonderpreis an. Mit einem Preisvorteil von 33 Prozent steht sowohl in den Filialen als auch auf der Lidl-Homepage ein Samsung-Fernseher mit 50 Zoll (127 cm) Bildschirm-Diagonale zur Verfügung. Aber ist das Angebot wirklich so gut wie es auf den ersten Blick scheint?

Samsung Fernseher im Sonderangebot

Der Name des Samsung-Fernsehers: GU50TU6979UXZG. Wirst du an dieser Stelle vermutlich einmal lesen und danach nie wieder benutzen. Viel elementarer sind natürlich die allgemeinen technischen Spezifikationen. Und die sehen neben einer 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel / LED) unter anderem einen integrierten Triple-Tuner für DVB-T2 HD (Antenne), DVB-C (Kabel) und DVB-S2 (Satellit) vor. Auch ein CI+ Slot ist vorhanden. Die Anzahl der klassischen Anschlüsse fällt zwar nicht sonderlich umfangreich aus, ist aber trotzdem als ordentlich einzustufen: 2 x HDMI und 1 x USB stehen für die Verbindung weiterer Geräte zur Verfügung. USB-Aufnahmen sind allerdings nicht möglich.

Dazu gesellen sich drei Antenneneingänge und ein LAN-Anschluss. Du möchtest lieber kabellos über den Fernseher und den vorinstallierten Browser im Internet surfen oder deine Lieblingsserien per App auf den Fernseher streamen? Kein Problem: Auch auf WLAN musst du nicht verzichten. Praktisch zudem: Der Fernseher unterstützt auch Apple AirPlay, um Inhalte von Apple-Hardware direkt auf den TV-Bildschirm zu spiegeln. Die Energieverbrauch im SDR-Modus gibt der Hersteller mit 86 kWh pro 1.000 Stunden Betriebszeit an, mit hohem Dynamikumfang (HDR) sollen es 112 kWh sein.

Macht im Wohnzimmer eine gute Figur: Der Samsung Fernseher GU50TU6979.

Was kostet der Lidl Fernseher von Samsung?

Angeboten wird der UHD-Flachbildfernseher von Samsung mit HDR 10+ für satte Kontraste bei Lidl zu einem Preis von 399 Euro. Das sind 200 Euro weniger als von Samsung empfohlen. Online kannst du den Fernseher schon jetzt kaufen, in die Lidl-Filialen kommt er wie eingangs erwähnt ab morgen, 27. Mai. Samsung gewährt auf den Fernseher eine Garantie von zwei Jahren. Er wiegt mit Fuß 11,6 Kilogramm, ohne Fuß sind es 200 Gramm weniger.

Das von Lidl angebotene Modell steht laut eines aktuellen Preisvergleichs derzeit übrigens nur dort zur Verfügung. Ein technisch fast identisches Modell, der TU7079, stand bis vor wenigen Tagen zum Beispiel bei Amazon für 538 Euro bereit, bei Media Markt und Saturn für 489 Euro. Insofern sind die von Lidl aufgerufenen 399 Euro für das Modell TU6979 ein echter Preis-Leistungs-Tipp.

Alternativen aus der Produktfamilie gibt es natürlich auch. Mit 55 Zoll Bildschirm sind aktuell 459 Euro zu zahlen, sollen es 65 Zoll Displaydiagonale sein, musst du mindestens 666 Euro auf den Tisch legen. Noch üppiger (75 Zoll) geht auch, kostet dann aber aktuell mindestens 1.349 Euro. Du kannst dich aber auch für die passende Modellvariante mit nur 43 Zoll großem Display entscheiden. Das kostet momentan im besten Fall 419 Euro – war aber in der Vergangenheit auch schon im Rahmen von Sonderangeboten für unter 300 Euro zu haben.