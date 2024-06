Samsung-Deals bei Vodafone: Hier kommst du deutlich günstiger an Galaxy-Handys

Im Netz kostet dich das Galaxy S24 derzeit mindestens 617 Euro – bei Vodafone sicherst du dir das Samsung-Gerät jetzt jedoch schon für insgesamt nur rund 488 Euro zum Tarif! Wer also ohnehin schon Vodafone-Kunde ist oder einen neuen Tarif sucht, kann hier gewaltig sparen. Und auch beim beliebten Galaxy A55 gibt es ein großes Sparpotenzial. Wir nehmen die Samsung-Deals von Vodafone genauer unter die Lupe.

Hier wird gespart! So funktionieren die Samsung-Deals von Vodafone

Noch bis zum 3. Juli wird bei Vodafone in Sachen Samsung fleißig gespart. Wie eingangs erwähnt, holst du dir so etwa das Galaxy S24 jetzt deutlich günstiger zum Tarif. Beim 5G-Vertrag hast du hierbei die Wahl zwischen GigaMobil M (50 GB) und GigaMobil Young L (100 GB) für Personen unter 28 Jahren. Doch wie funktioniert das Ganze genau und wie viel sparst du wirklich? Rechnen wir das S24-Bundle dafür mal durch:

Als einmaliger Gerätepreis fällt für das Samsung Galaxy S24 nur 1 Euro an, plus 6,99 Euro für den Versand. Zusätzlich zahlst du beim Tarif selbst monatlich einen Aufpreis von 20 Euro, über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Dabei ist übrigens völlig egal, für welchen der oben genannten Vodafone-Tarif du dich entscheidest. Insgesamt zahlst du so 487,99 Euro für das Galaxy S24 extra. Der Clou: Einzeln im Netz kostet dich das Samsung-Handy mindestens 617 Euro, wodurch du bei Vodafone satte 129 Euro sparst!

→ Galaxy S24 bei Vodafone

Galaxy A55 ebenfalls günstig

Ähnlich stark ist das Angebot zum Samsung Galaxy A55 (256 GB) – und hier hast du sogar noch mehr Auswahl beim Tarif. Du kannst dich nämlich zwischen GigaMobil S (24 GB) und GigaMobil M (50 GB) entscheiden. Für Personen unter 28 Jahre stehen zusätzlich noch GigaMobil Young S (15 GB), Young M (60 GB) und Young L (100 GB) zur Auswahl.

Der Gerätepreis (1 Euro) sowie die Versandkosten (6,99 Euro) sind beim A55-Bundle hingegen identisch. Monatlich zahlst du beim Tarif jedoch nur 10 Euro extra im Vergleich zum Normalpreis des Tarifs. Dies ergibt über 24 Monate einen Aufpreis von lediglich 247,99 Euro für das Samsung-Handy. Einzeln kostet dieses aber rund 370 Euro – bei Vodafone sparst du somit fast 123 Euro!

→ Galaxy A55 bei Vodafone

Teil der Aktion ist ebenso die Galaxy Watch6 LTE 40mm, welche du dir für einmalig 1 Euro (plus 6,99 Euro Versandkosten) sowie einem monatlichen Aufpreis von 10,99 Euro (5 Euro für die Smartwatch selbst, 5,99 Euro für den Tarif) zum Vertrag holst. Besonders cool hierbei: Dieses Angebot kannst du dir auch einfach zu deinem bestehenden Vodafone-Vertrag dazubuchen und anschließend nach 24 Monaten auf Wunsch wieder kündigen.

→ Galaxy Watch6 LTE 40mm bei Vodafone

Wenn du bereits Vodafone-Kunde bist, fallen die Preise übrigens stets nochmal 10 Euro pro Monat niedriger aus und du profitierst obendrein von einem Extra-Datenvolumen. Doch auch als Neukunde lohnen sich die Angebote definitiv!