Samsung-Deal bei Aldi: Galaxy-Handy zum Bestpreis

Im neuen Prospekt von Aldi Nord versteckt sich ein Smartphone-Deal, der nicht zu verachten ist. Der Discounter bietet das Samsung Galaxy A03s ab heute zum Sonderpreis an. 129 Euro will Aldi von dir und legt zum Handy noch eine SIM-Karte des eigenen Mobilfunkanbieters Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben dazu. Doch auch ohne die Karte bietet Aldi den niedrigsten Preis am Markt. Kein Online-Shop unterbietet die 140-Euro-Grenze. Und auch Aldi Talk selbst ist noch einmal 10 Euro teurer.

Samsung Galaxy A03 vorgestellt: Der Bruder im Detail

Galaxy A03s – Das kann das Aldi-Handy

Bei den technischen Spezifikationen des Aldi-Angebots zeigt sich schnell: Das Samsung Galaxy A03s möchte an der einen oder anderen Stelle zwar quantitativ viel bieten, doch unter dem Strich bleibt es ein lupenreines Einsteiger-Smartphone. Drei Kameras auf der Rückseite klingen beispielsweise nach viel, doch letztlich handelt es sich um ein einfaches Setup mit einer 13 Megapixel Hauptkamera und zwei 2 Megapixel Kameras für Makro und Tiefenschärfe. Die Frontkamera löst mit bis zu 5 Megapixeln auf.

Dazu kommen beim Samsung-Handy 32 GB Speicherplatz für persönliche Daten. Er ist aber über eine Speichererweiterung per MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar. Das TFT-Display ist 6,5 Zoll groß, bietet aber keine Full-HD-Auflösung. Stattdessen müssen 720 x 1.600 Pixel reichen. 5G-Unterstützung ist nicht gegeben, dafür aber NFC für mobiles Bezahlen an Bord. WLAN lässt sich nur im 2,4-GHz-Bereich nutzen, Bluetooth steht in Version 5.0 zur Verfügung. Angetrieben wird das alles vom MediaTek Helio P35, einem Einsteiger-Prozessor mit acht Kernen. Ein Highlight ist der Akku: Mit 5.000 mAh Kapazität kannst du dich auf einen zuverlässigen Partner im Alltag verlassen.

Samsung Galaxy A03s Software Android 11 Prozessor MediaTek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 198 g Farbe Schwarz Einführungspreis 150 € Marktstart September 2021

Lohnt sich das Samsung-Angebot?

Aldi bietet mit dem Samsung Galaxy A03s ein simples Smartphone im eher klassischem Design zum absoluten Bestpreis an. Für die angepeilten 130 Euro kannst du wenig falsch machen. Denn die Technik ist robust und genügt locker für alltägliches Surfen im Netz, Telefonie und Messenger wie WhatsApp. Trotzdem empfehlen wir dir einen Blick auf die Bestenliste der Handys, die bis 200 Euro teuer sind. Denn in diesem Preisbereich gibt es schon für wenig mehr Geld einen satten Aufschlag bei Ausstattung und Leistung.