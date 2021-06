Samsung-Schnäppchen: Galaxy Note 20 im Knaller-Deal, S20 FE mit Telekom-LTE

Im aktuellen Samsung-Sale der Tarifwelten von Saturn und MediaMarkt gibt es einige gute Angebote. Vor allem Fans der Note-Serie mit Stiftbedienung können ein seltenes Angebot zum noch aktuellen Modell der Reihe, dem Note 20 ausmachen. Allerdings läuft der Deal nur noch kurze Zeit und die Verfügbarkeits-Angabe im Shop weist auf nur noch geringen lagerbestand hin.

Note 20 für 1 Euro – dicker LTE-Vertrag unter 30 Euro

Im Note-20-Deal gibt es das große Samsung-Handy mit integriertem S Pen für 1 Euro, dazu empfiehlt sich der Tarif O2 Free M, also ein Netzbetreiber-Vertrag, der im Sonderangebot mitsamt dem Smartphone nur 29,99 Euro kostet. Der Tarif bietet 20 GB Datenvolumen. Für 5 Euro Aufpreis kannst du dies mit dem Free L auf Wunsch sogar verdreifachen.

Dazu gibt es eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS), EU-Roaming ist inklusive. Das Samsung Galaxy Note 20 ist standardmäßig mit 256 GB Speicher ausgerüstet, was den Deal im Marktvergleich nicht schmälert. Beim iPhone sind in diesen Preissphären sogar 64-GB-Modelle schwer zu bekommen. Top-Feature des Note 20 ist nach wie vor der S Pen, der sich im Gehäuse verstauen lässt und dem Handy Möglichkeiten gibt, die so sonst kaum ein Modell auf dem Markt bietet. Dennoch gab und gibt es Gerüchte, wonach die Note-Serie von Samsung einen langsamen Tod stirbt. Für die im Verkauf befindlichen Varianten – beispielsweise also dem Note 20 – ist das aber kein Todesurteil. Selbst wenn Samsung die Serie schnell einstellen sollte, sind die angekündigten Updates für die bestehenden Geräte zugesichert. Da es sich technisch um ausgewiesene Flaggschiffe handelt, werden die Note-Geräte hier und da sogar bevorzugt behandelt.

→ Hier geht’s zum Note-20-Deal

Samsung Galaxy Note 20 mit Stift-Bedienung.

Die Alternative: Samsung S20 FE unter 20 Euro

Noch ein Samsung-Schnäppchen für etwas kleinere Hände und kleinere Budget-Vorstellungen: Das äußerst beliebte Galaxy S20 FE – aktuell Rang 4 im inside digital Ranking – wird mit dem Tarif Telekom green LTE für 19,99 Euro pro Monat verkauft. Einmalig kostet das Handy bei Saturn dabei 29 Euro. Kaufargument ist hier insbesondere der Zugang zum Telekom-LTE-Netz, in dem dir 6 GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung stehen.

→ Hier geht’s zum Angebot

Beim S20-FE-Angebot steigt der monatliche Grundpreis ab dem 25. Monat, sofern du nicht rechtzeitig kündigst. Die dann zu zahlenden 26,99 Euro sind für den Tarif zu teuer, sodass wir dir dann eine Kündigung beziehungsweise Verlängerung zu besseren Konditionen nahelegen.