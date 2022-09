Samsung-Aktion mit heftigen Rabatten: MediaMarkt räumt die Galaxy-Regale leer

Gerade wurden nicht nur zur IFA, sondern auch nach der Messe einige neue Produkte vorgestellt. Unter anderem hat Apple und Motorola einiges auf die Schiene gesetzt und den Markt mit neuen Smartphones versorgt. Und deshalb ist jetzt auch die beste Zeit für Schnäppchenjäger. Denn nun räumen die Händler ihre Regale leer. Bei MediaMarkt liegt dabei der Fokus auf Samsungs Galaxy-Portfolio Wir haben dir drei Top-Angebote herausgesucht, die sich gerade lohnen.

Samsung Galaxy A52 5G für fast die Hälfte

Wir starten mit einem Favoriten der inside digital Leser. Die Galaxy A5X-Reihe im Allgemeinen und das Galaxy A52 5G erfreuen sich in der Beliebtestenliste auf unserer Seite schon seit Jahren allerhöchster Beliebtheit. Das liegt vor allem an einer langen Versorgung mit Updates von Seiten Samsungs und einem soliden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und das wird nun noch einmal viel besser. Denn MediaMarkt reduziert das Mittelklasse-Smartphone aus dem vergangenen Jahr um 45 Prozent auf gut 250 Euro. Ein No-Brainer, wie es auf Neudeutsch heißt. Denn zu dem Preis musst du nicht lange überlegen. Der Bestseller lohnt sich zu diesem Preis auf jeden Fall auch heute noch.

Großes Tablet, kleiner Preis

Das Samsung Galaxy Tab S7 FE Wifi ist schon in seiner Grundausstattung und seinem regulären Preis-Leistung-Verhältnis nicht zu verachten. Doch MediaMarkt will es wohl loswerden und reduziert es auf unter 400 Euro. Damit nimmt der Händler 33 Prozent vom unverbindlichen Preis weg. Vor allem Fans von schlanken und gleichzeitig großen Tablets haben ihre Freude am Galaxy Tab S7 FE. Dazu gibt es einen Stift zur Bedienung dazu, was vor allem Kreative und Arbeitstiere freuen wird. Seine ganze Stärke spielt es aber bei Multimedia-Anwendungen aus. Das große Display macht Bahnfahren zum Kinoerlebnis und das mit einem von AKG optimierten Stereosound.

Willst du Games zocken, solltest du dich hier auf mobile Games beschränken. Doch mit denen hat der verbaute Snapdragon 778G keine Probleme. Der schnellen Runde Asphalt 9 oder Fortnite steht also nichts im Weg. Der Name FE steht für Fan Edition und ist eigentlich ein Indikator für eine etwas andere Fokussierung von Samsung beim Produkt. Dennoch können auch die technischen Daten überzeugen. Unter anderem löst das Display mit 2.560 x 1.600 Pixel auf und das Alu-Gehäuse kommt im schlanken Schnitt zu dir.

Direkt zum Galaxy Tab S7 FE im Angebot

Das Highlight der Aktion: Galaxy S20 FE zum halben Preis

Das Galaxy S20 FE ist zwar schon ein paar Lenze alt, jedoch ist das bei Samsung kein Grund zur Sorge. Die lange Update-Zeit sorgt dafür, dass sich auch noch ältere Smartphones lohnen und vor allem lange sicher bleiben. Und so ist es auch mit dem Galaxy S20 FE 5G.

Doch wie viel kannst du dir sparen? MediaMarkt nimmt von den ursprünglichen 649 Euro satte 46 Prozent weg. Das bedeutet, du bekommst das ehemalige Spitzenmodell zum Mittelklassepreis von 352,10 Euro. Und in der Preisklasse ist es nicht nur locker auf dem Leistungsniveau aktueller Modelle, sondern bietet mit einem wasserdichten Gehäuse, einer ambitionierten Kamera-Rige und kabellosem Laden auch Ausstattungsmerkmale, die selbst die aktuelle Mittelklasse noch nicht bietet. So wird das Samsung Galaxy S20 FE 5G unser Favorit in der breit angelegten Aktion von MediaMarkt. Dort gibt es apropos noch viel mehr zu entdecken, was zum Stöbern auf der Aktionsseite einlädt.