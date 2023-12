Samsung Akkusauger mit bis zu 50 Prozent Rabatt: Jetzt schon unter 270 Euro

Mit einem Akkusauger, wie dem „VS15A6031R1/EG Jet 60 turbo“ von Samsung, geht einem der Hausputz viel leichter von der Hand. Der schicke kabellose Stielsauger ist bei MediaMarkt gerade 45 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 269,99 Euro statt 499 Euro (UVP). Wie gut das Gerät ist, checken wir gemeinsam. Aber auch das eine oder andere weitere Modell von Samsung kann sich derzeit lohnen.

Samsung Akkusauger zum Schnäppchenpreis: Direkt zum Angebot!

Bis zu 40 Minuten Laufzeit und 150 Watt Saugleistung: Das bietet der Akkusauger von Samsung

Die Vorteile eines kabellosen Akkusaugers an sich liegen auf der Hand: Er ist immer griffbereit und schnell einsatzfähig. Außerdem ist er meist kompakter als ein herkömmlicher Staubsauger und viel flexibler einsetzbar. All das trifft auch auf den Akku-Staubsauger von Samsung zu. Du kannst ihn nämlich einerseits als Bodenstaubsauger für Teppich- und Hartböden nutzen. Andererseits saugst du mit dem mitgelieferten Zubehör ebenso Staub und Schmutz von Schränken, Polstermöbeln und Co. – denn er lässt sich auch als Handsauger ohne Saugrohr verwenden. Dank einer Saugkraft von bis zu 150 Watt befreist du ebenfalls tief sitzenden Schmutz aus Textil-Untergründen.

Stark ist außerdem die hohe Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten. Zwar gilt diese nur in der niedrigsten Saugstufe ohne motorisiertes Zubehör, ist aber dennoch ordentlich. Nutzt du die rotierende Jet Fit-Bürste für die Reinigung deiner Böden, sinkt die Laufzeit etwas. Im Paket befindet sich zudem eine praktische Teleskop-Fugendüse, mit der du etwa Sofaritzen oder schwer erreichbare Stellen in deinem Pkw sauber machen kannst. Die mitgelieferte 2in1-Kombidüse hilft zudem bei der Reinigung von glatten Oberflächen, wie Regalen, Tischen oder Fensterbänken. Weiterhin stark ist die Filterung des Akkusaugers. Denn das Multi-Cyclone-System filtert nicht nur groben Staub, sondern auch bis zu 99,999 Prozent des Feinstaubs. Dadurch reduziert sich auch die Menge der Allergene in der Luft.

45 Prozent Rabatt und Geld-zurück-Garantie

Aber wie steht’s um den Preis? Statt knapp 500 Euro (UVP) stehen jetzt bei MediaMarkt nur noch 269,99 Euro auf der Rechnung. Du sparst also rund 45 Prozent des ursprünglichen Verkaufspreises – ein starker Deal! Versandkosten fallen übrigens nicht an. Und dank der 100 Tage Geld-zurück-Garantie kannst du das Produkt auch erst mal testen und im Zweifel zurückschicken. Das Geld bekommst du dann von Samsung wieder zurückerstattet.

Du hast etwas mehr Geld zur Verfügung? Dann lohnt sich auch ein Blick auf den „VS20A95973B/WA“ Bespoke Jet Stielsauger von Samsung mit zusätzlicher Wischfunktion. Hier sparst du gerade sogar 50 Prozent auf den UVP und zahlst so nur noch 689,99 Euro. Aber auch die weiteren Angebote bei MediaMarkt rund um die Akkusauger von Samsung lohnen sich. Schau doch einfach einmal vorbei.