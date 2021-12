Galaxy-Bestseller: Samsung A52s im 1-Euro-Deal mit 10 GB LTE

Samsungs Galaxy-A-Serie gehört seit Jahren zu den beliebtesten Smartphone-Serien hierzulande. Gerade die „Mitte der Mitte“, also die A5X-Geräte, treffen den Preis-Leistungs-Anspruch vieler Käufer. So auch das Galaxy A52s, das bei der O2-Tochter Blau jetzt im Angebot ist.

Kein Anschlusspreis: Samsung A52s mit 10 GB unter 20 Euro

Einmalig kostet das beliebte Samsung-Smartphone im genannten Angebot nur einen Euro. Hinzu kommt, dass der Anbieter keinen Anschlusspreis berechnet – sonst immerhin gut und gerne rund 40 Euro. 4,99 Euro berechnet blau.de noch für den Versand, das war es aber auch schon mit der Kostenaufstellung. Halten wir also fest: 24 Monate lang 19,99 Euro Grundgebühr, 1 Euro Einmalpreis und die Versandkosten machen in diesem Konstrukt insgesamt 485,75 Euro. Das Handy kostet selbst bereits mindestens 375 Euro, sodass für den Tarif noch rechnerisch 4,61 Euro pro Monat anfallen.

Der Tarif – ein Blau Allnet XL – bietet obendrein eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS, EU-Roaming ist obligatorisch. Leichte Abstriche musst du beim Netz machen. Die Downloadgeschwindigkeit ist auf 21,6 MBit/s gedeckelt – das ist allerdings eine absolut ausreichende Geschwindigkeit. Dazu steht dir auch das 5G-Netz in diesem Tarif noch nicht offen, wenngleich das Handy den neuen Funkstandard bereits unterstützt.

Alternativ ist das Handy bei Blau aber auch mit einem 4-GB- oder einem 15-GB-Tarif erhältlich – je nach Bedarf. In der kleinen Version ist es monatlich um 2 Euro günstiger, mit dem größeren Datenvolumen werden 3 Euro monatlich mehr fällig. Insgesamt bietet die 10-GB-Option jedoch das beste Angebot zum Galaxy A52s. Das Smartphone steht in diesem Angebot übrigens in der Version mit 128 GB zur Auswahl. Bei den Farben hast du die Wahl zwischen der grünen, schwarzen, violetten oder weißen Variante.

Netzanbieter ist O2 – bei blau.de handelt es sich um eine direkte Untermarke der Netzbetreiber-Marke. Dabei verhält es sich ähnlich wie otelo bei Vodafone oder Congstar bei der Telekom.

Weitere Informationen: