Samsung 55 Zoll QLED zum Tiefstpreis – Top 4K-TV die Hälfte billiger

Wer einen absoluten Top 4K-TV sucht, stößt zwangsläufig auf die QLED-Modelle von Samsung. Diese überzeugen nämlich mit tollen Bildern und einer optimalen Helligkeit – auch bei einfallendem Tageslicht. Kein Wunder also, dass die UHD-TVs in ordentlichen Größen oftmals weit über 1.000 Euro kosten. Auch dieser 55 Zoll große QLED (GQ55QN91B) von Samsung ist eigentlich mit einem Preisschild von 1.899 Euro versehen. Im Rahmen der Samsung Deal Days sparst du bei MediaMarkt jetzt aber satte 50 Prozent, wodurch du bis zum 23. April zum absoluten Tiefstpreis von 949 Euro an den 4K-TV kommst.

Samsung QLED 4K-TV – Darum weiß der Fernseher zu überzeugen

Mit dem Samsung Neo QLED (GQ55QN91B) 4K-TV für 949 Euro holst du dir einen Top-Fernseher ins Wohnzimmer. So sorgen etwa die verbauten Quantum-Mini-LEDs für präzise gesteuertes Licht. In Kombination mit der sinnvollen Antireflexbeschichtung erkennst du so selbst bei einfallendem Sonnenlicht stets alles auf dem Fernseher. Doch auch abseits davon kann sich das Bild des QLED-TVs absolut sehen lassen. Über die HDR-Standards wie HDR 10+ und Quantum HDR 2000 werden dir nämlich intensive und akkurate Farben sowie tiefe Kontraste geboten. Gleichzeitig sorgt der Neo Quantum Prozessor 4K mit tollen Features wie Ultimate UHD Dimming Pro und 4K AI Upscaling für eine stetige Optimierung des Bildes – auch bei älteren Serien und Filmen. Der Fernseher kommt dabei auf eine native Bildwiederholfrequenz von 100 Hz

Darüber hinaus ist der 4K-TV übrigens auch Dolby Atmos fähig. Dafür wurde direkt ein 60W starkes Soundsystem in das Gerät verbaut. Ein Highlight für alle Videospiel-Fans ist hingegen der Gaming Hub. Dank FreeSync Premium Pro und Motion Xcelerator Turbo+ soll beim Zocken stets für ein flüssiges Bild mit geringer Latenz gesorgt werden. Damit du deine Konsole und alle weiteren Geräte anschließen kannst, setzt Samsung auf gleich vier HDMI 2.1-Slots. Hinzu kommen unter anderem noch zwei USB-Stecker sowie ein digitaler optischer Audioausgang. Selbstverständlich kannst du den QLED auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden. So hast du dann Zugriff auf die gängigen Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime Video. Außerdem lässt sich das Gerät mit Alexa oder dem Google Assistant steuern.

Das Preisschild von 949 Euro (plus 29,90 für den Versand) kann sich dabei absolut sehen lassen. So sparst du nicht nur 50 Prozent im Vergleich zum UVP, den 4K-TV gab’s im Netz auch noch nie billiger! Dieser Angebotspreis, sowie alle weiteren spannenden Angebote der Samsung Deal Days, gelten noch bis zum 23. April.