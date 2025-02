Samsung 4K-TV: Top-Preis dank Mehrwertsteuer-Abzug

Die große Mehrwertsteuer-Aktion ist in vollen Gange und liefert dir unzählige spannende Angebote. Nachdem wir dir direkt zum Start der Aktion bereits einige Highlights in diesem Artikel hier vorgestellt haben, widmen wir uns hier stattdessen einem interessanten TV-Deal. Derzeit sicherst du dir einen Samsung 4K-TV in 55 Zoll nämlich für günstige 461,35 Euro (nur als eingeloggtes myMediaMarkt-Mitglied). Wir zeigen, warum sich das Gerät zu diesem Preis echt lohnt.

MediaMarkt sorgt mit MwSt.-Rabatt für Top-Preis

MediaMarkt reduziert während der Mehrwertsteuer-Aktion den Samsung GU55DU7170U LED 4K-TV nicht nur um den MwSt.-Rabatt, sondern streicht insgesamt sogar satte 42 Prozent vom UVP. Dadurch kostet er dich nur noch 461,35 statt 799 Euro. Und das ist ein richtig guter Preis, trotz zusätzlicher Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro. Denn der Preisvergleich zeigt, dass der 4K-TV derzeit bei keinem anderen Händler günstiger zu haben ist.

Ganz wichtig: Um dir den Samsung 4K-Fernseher für 461,35 Euro zu schnappen, musst du dich als myMediaMarkt-Mitglied registrieren oder einloggen. Die Mehrwertsteuer-Aktion beschränkt sich nämlich dieses Mal auf Mitglieder des Loyalty-Programms von MediaMarkt. Doch keine Panik: Das Registrieren ist – im Gegensatz zum Prime-Abo – komplett kostenfrei und lohnt sich mit Blick auf die starken MwSt.-Angebote ungemein.

Was der 4K-TV kann

Der Preis ist somit grundsätzlich fair und noch bezahlbar. Dafür bekommst du top Displaytechnik aus dem Hause Samsung und eine große Fläche von 55 Zoll beziehungsweise 138 Zentimetern. Auf dem Smart-TV lassen sich zudem all deine Lieblings-Streaming-Apps direkt installieren und du kannst deine Musik oder das TV-Programm auch per Sprachbefehl steuern. Darüber hinaus löst das Display in 4K auf und zeigt so Sportevents, spannende Thriller oder entspannende Dokumentationen gestochen scharf an. Dank HDR10+ können sämtliche Inhalte zudem mit tieferen Schwarztönen, helleren Weißtönen und lebendigeren Farben dargestellt werden.

Die Bildwiederholrate beträgt 50 Hertz und der 4K-Fernseher ist mit drei HDMI-, einem USB-Anschluss, einem Digital-Audioausgang, zwei Antenneneingängen, einem LAN- sowie einem C+-Slot ausgestattet. Reichen dir 55 Zoll nicht aus, gibt es den Fernseher alternativ auch in anderen Größen im Angebot. So gibt’s das Modell beispielsweise in 65 Zoll für 587,40 Euro. Auch eine Variante in krassen 98 Zoll ist verfügbar und derzeit rabattiert.

Insgesamt bekommst du hierbei also einen top Fernseher mit großem Bildschirm und hoher Auflösung zu einem bezahlbaren Preis. Auf OLED, 120 Hertz und weitere Premium-Technik musst du hier zwar verzichten, wenn du aber auf der Suche nach einem 4K-TV mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bist, ist dieses Samsung-Modell definitiv eine gute Wahl – insbesondere zum jetzigen Bestpreis bei MediaMarkt.