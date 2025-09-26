Beim Checken des Netto-Online-Shops sind wir über dieses Angebot gestolpert, das sofort unsere Aufmerksamkeit geweckt hat. Einen 50-Zoll-Smart-TV von Samsung mit Ultra-HD für weniger als 350 Euro findet man schließlich nicht alle Tage. Und aktuell gibt es sogar noch einen weiteren Anreiz sowie kostenfreien Versand. Alle Details gibt’s hier.

Das hat der Samsung 4K-TV zu bieten

Das Modell ist neu aus diesem Jahr und bietet eine top Ausstattung zum verhältnismäßig kleinen Preis. Auf dem 50-Zoll-Bildschirm mit UHD-Auflösung sehen alle Inhalte gestochen scharf aus. Zwar beträgt die Bildwiederholfrequenz nur 50 Hz, aber beim alltäglichen Fernsehen sollte das aber kaum auffallen. Eine höhere Frequenz würde bei schnellen Actionszenen oder beim Gaming für flüssigere Bewegungen sorgen. Dank Motion Xcelerator wird die Bewegungsunschärfe aber dennoch reduziert.

Das Bild des Samsung-TVs wird zusätzlich durch die Unterstützung von HDR und UHD Dimming verbessert. Selbst ältere Filme und Serien kann der Fernseher dank 4K-Upscaling in einer besseren Qualität erstrahlen lassen. Durch die smarte Oberfläche benötigst du außerdem kein weiteres Gerät, wie einen Apple TV oder einen Streaming-Stick. Netflix und sonstige Apps lassen sich direkt auf dem Fernseher installieren. Wenn du willst, kannst du auch die Spracheingabe nutzen, um Inhalte noch schneller und bequemer zu finden.

Preis-Check: Lohnt sich das Angebot bei Netto?

Der Samsung UHD-TV hat also einiges zu bieten. Aber stimmt auch der Preis? Netto senkt den UVP gerade um 52 Prozent. Dadurch stehen statt fast 700 Euro jetzt nur noch 333 Euro auf dem Preisschild. Und das ist ein wirklich starkes Angebot für das, was du hier bekommst. Aktuell ist zusätzlich noch ein Angebot auf der Produktseite zu finden, das du per Häkchen aktivierst. Klickst du darauf, ist der Versand kostenfrei und du erhältst auch noch einen 10-Euro-Filialgutschein für Netto. Dadurch rutscht der Preis rechnerisch sogar auf nur noch 323 Euro.

Sucht man in Preisvergleichen nach dem Samsung 50″ Crystal UHD 4KU7079F, werden keine Ergebnisse angezeigt. Du findest den Deal zum Preis von unter 350 Euro also gerade nur in den Netto Monatsangeboten.

