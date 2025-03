Besteller-Koffer von Samsonite endlich wieder mit über 40% Rabatt – darum ist er so beliebt

Wer gerade kein kleines Vermögen für einen Rimowa-Koffer aufbringen will und dennoch auf der Suche nach einem neuen Reisegepäck für den nächsten Urlaub ist, der landet nicht selten bei Samsonite. Die Firma produziert mehrheitlich noch in Europa und ist bei Amazon die einzige bekannte Marke, die weit oben in den Bestseller-Charts verblieben ist (Delsey, American Tourister, Travelite und Co. landen erst auf den hinteren Plätzen)

Extrem beliebt unter den Marken-Koffern ist seit geraumer Zeit insbesondere das Modell Samsonite S’Cure Spinner. Verfügbar in den Größen und Namenszusätzen S, M, L und XL – je nach Größen-Bedarf. Beliebt ist er, weil oder obwohl der Koffer anders ist als die meisten seiner Konkurrenten und Alternativen. Aktuell thront er wieder auf Rang 1 der Bestseller-Liste für (Handgepäck-)Koffer bei Amazon.

Hartschalen-Koffer ohne Reißverschluss – wie geht das denn?

Denn der S’Cure Spinner S/M/L/XL von Samsonite hat keinen Reißverschluss. Das ist die Pointe. Für einen Hartschalenkoffer dieses Anspruchs ist das schon fast exotisch. Stattdessen verfügt das in der EU produzierte Gepäckstück über drei mächtige Schnallen und lediglich eine rundumgehende Kunststofffalz.

Der Verzicht auf den Reißverschluss ist dabei so simpel wie genial. Samsonite nimmt dem sonst ziemlich robusten Koffer eines der, wenn nicht das anfälligste Verschleißteil. Denn ist der Zipper mal kaputt, ist der Koffer quasi unbenutzbar, weil die Reparatur eines rund-umschließenden Koffers dieser Preisklasse schnell zum wirtschaftlichen Totalschaden wird.

Der Koffer ohne Reißverschluss. So sieht der S’Cure Spinner S/M/L/XL von innen aus.

Die Rollen sind gummiert und beim Rollen einigermaßen leise. Der Griff ist mit Alu-Teleskopstangen zum Rausziehen versehen, was das Gesamtkonstrukt zusätzlich leicht und stabil macht.

Samsonite macht’s also ohne den Reißverschluss und findet damit offenbar Anklang bei der Kundschaft. Ein TSA-konformes Schloss ist trotz Reißverschluss-Verzicht angebracht und in den größte der metallisch verstärkten Schnallen-Verschlüsse integriert.

Dazu ist der Koffer immer wieder erfreulich günstig zu haben. So wie jetzt, wo du alle Größen mir erklecklichen Rabatten bekommst.

Samsonite-Koffer bei Amazon mit über 40 Prozent Rabatt

Das Top-Angebot für schlussendlich dann 125 Euro (45 Prozent Rabatt) für die Größe M findet sich unter anderem in schlichtem Blau wieder. Der Platz reicht universell für viele Reisen – je nach Art und Ziel auch längere und fernere. Ebenfalls ziemlich gut ist das Angebot zum hellen („Silver“) XL-Koffer. Wer einen Quasi-Schrankkoffer sucht, bekommt hier nämlich 42 Prozent Nachlass auf den größten Trolley und landet bei knapp über 140 Euro.

Auch die anderen Größen-Varianten sind reduziert, nach zuletzt eher dürftigen Rabatten zu den beliebten Samsonites, sind jetzt wieder ein paar gute Angebote dabei:

Die S-Größe ist bei den meisten Airlines handgepäckgeeignet und gerade sogar im beliebten Schwarz am günstigsten. Die M-Größe ist für die gewöhnlichsten Urlaube auch allemal ausreichend. Die XL-Version für lange Auszeiten oder dicke Reisegarderoben kostet natürlich entsprechenden Aufpreis. Alle tragen das Label „Made in Europe“.

Unser Schnäppchen-Tipp: Wer einen neuen Koffer braucht, hat jetzt – im Rahmen der Frühlingsangebote (bis 31.3.) – wieder eine Top-Schnäppchengelegenheit, günstig an einen Samsonite-Trolley zu kommen. Die Rabatte von bis zu 45 Prozent sind stark – mehr ging in der Vergangenheit auch nicht.

Amazon erklärt: Kunden kaufen nicht nur, sie behalten auch

Neben den mittlerweile bereitwillig vergebenen Labels wie „Bestseller Nr. 1 in Handgepäck“ oder „100+ Mal gekauft im letzten Monat“, die dem Koffer in verschiedenen Versionen angepappt werden, gibt Amazon auch detailliertere Infos preis. So steht bei einzelnen Modellen des Samsonite S’Cure Spinner ein Hinweis darauf, dass Kunden nicht nur Bestseller-konform zugreifen, sondern wohl auch zufrieden sind. Das macht Amazon nicht an den – manchmal zweifelhaften – Rezensionen fest (die landen übrigens bei 4,6/5 Sternen aus über 17.000 Bewertungen). Nein, der Händler gibt hier den Hinweis „Kunden behalten diesen Artikel normalerweise“, was damit erklärt wird, dass hier deutlich weniger Retouren im Widerruf-Zeitraum entstehen.

Aktuell steht der Koffer übrigens nur auf Nummer 1 der Bestseller-Liste „Handgepäck“. Zuletzt hatten Noname-Fabrikate die Spitzenplätze für kurze Zeit inne. Samsonite ist mit dem S’Cure Spinner jetzt nicht nur selbst wieder an der Spitze, die Firma ist auch die einzige, die sich konstant in den Top-5 hält.

