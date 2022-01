S21 FE 5G bei O₂: Galaxy Buds2 gratis und 100 Euro Wechselbonus

Beim kürzlich vorgestellten Galaxy S21 FE erwartet dich ein schnelles Oberklasse-Smartphone mit einem flüssigen 120 Hertz schnellen AMOLED-Bildschirm. Der verbaute Prozessor Snapdragon 888 bietet dir eine starke Performance im Alltag und versorgt dich auch bei anspruchsvollen Games mit der dafür notwendigen Power. Und damit hierbei auch der Akku nicht zu schnell schlapp macht, kommt im Handy ein Akku mit 4.500 Milliamperestunden zum Einsatz. Wie der Name außerdem bereits vermuten lässt: Mit dem Smartphone bist du dank 5G auch auf dem neuesten Stand der Technik, was die Konnektivität anbelangt.

Galaxy S21 FE 5G mit oder ohne Vertrag: Bei O₂ gibt’s Geschenke, die sich lohnen

Einen Grund, dir das neue Samsung-Smartphone schnell zu sichern, bietet dir aktuell O₂. Denn bestellst du dir hier bis zum 31. Januar das Galaxy S21 FE 5G, bekommst du Galaxy Buds2 im Wert von 149 Euro gratis dazu. Dabei hast du die Wahl, ob du das Handy mit oder ohne einen O₂-Tarif bestellst. Die In-Ear-Kopfhörer kannst du praktisch via Bluetooth mit dem Samsung-Handy verbinden und so all deine Lieblingssongs mit sattem Sound hören.

Die kleinen Kopfhörer sind darüber hinaus mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet, die alle störenden Geräusche in deiner Umgebung ausblendet. So kannst du dich komplett in die Musik fallen lassen und deine Lieblingssongs noch mehr genießen. Die in den Kopfhörern verbauten Akkus halten alleine rund fünf Stunden – dank dem mitgelieferten Ladeetui kannst du die Wiedergabezeit aber noch um weitere 15 Stunden erweitern. Um die Kopfhörer gratis zu erhalten, musst du sie bis zum 21. Februar auf deinem neuen Smartphone über die vorinstallierte Samsung Members App anfordern. Der Vorgang ist in wenigen Schritten schnell erledigt.

100 Euro geschenkt: Wechsel jetzt zu O₂

Wenn du den Smartphone-Kauf mit einem Tarifwechsel zu O₂ verbindest, kannst du aktuell von einem weiteren Vorteil profitieren. Denn: wenn du bis zum 31. Januar wechselst, kannst du dir zusätzlich einen 100 Euro Wechselbonus sichern. Buche dazu einfach deinen Wunschtarif, nimm deine alte Rufnummer mit zu O₂ und bekomme 20 Monate lang fünf Euro Rabatt auf die monatliche Grundgebühr.

Den Bonus erhältst du bei einem erstmaligen Wechsel in einen O₂ Free Tarif mit mindestens 24 Monaten Vertragslaufzeit. Der vorherige Vertrag musste zuvor mindestens drei Monate bestehen. Im Vertrag mit einem O₂ Free M Tarif und 20 Gigabyte Datenvolumen zahlst du bei O₂ aktuell 44,99 Euro für das Samsung Galaxy S21 FE 5G. Zweifel an der Netzqualität? Im Connect Mobilfunk-Netztest hat O₂ mit „sehr gut“ abgeschnitten und ist damit in puncto Netzqualität geradezu gleichauf mit Vodafone und der Telekom.