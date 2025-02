Robust, leistungsstark und mit viel KI: Diese Poolroboter revolutionieren die Reinigung

Zwar herrschen in Deutschland aktuell noch niedrige Temperaturen, aber in gut einem Monat steht schon der Frühlingsanfang an. Das bedeutet: Die Tage werden wieder länger, die Knospen und Blüten sprießen und hoffentlich klettern die Temperaturen ebenso. Spätestens dann ist es auch wieder Zeit, den Pool auf Vordermann zu bringen. Und damit das nicht in einer Wochenendaktion zu einem zeitaufwendigen Unterfangen wird, solltest du dir vielleicht vorher einen Roboter-Poolreiniger zulegen. Der Hersteller Beatbot hat kürzlich erst auf der CES in Las Vegas drei neue Poolroboter vorgestellt, die jetzt offiziell erhältlich und direkt stark reduziert sind. Darum sind sie eine gute Wahl.

Beatbot AquaSense 2: Poolroboter schon ab gut 1.000 Euro

Neu im Sortiment von Beatbot sind die drei Modelle AquaSense 2, AquaSense 2 Pro und AquaSense 2 Ultra. Das Einstiegsmodell – AquaSense 2 – startet bei 1.699 Euro. Zum Verkaufsstart kannst du aber mit dem Code „BBEUE1E30“ 30 Prozent sparen. Dadurch zahlst du gerade nur noch 1.189 Euro für den Poolreinigungsroboter.

Wie auch seine beiden großen Geschwister ist der Roboter besonders robust sowie leistungsstark und navigiert mithilfe von KI intelligent durchs Schwimmbecken. So soll keine Stelle mehr übersehen und keine Rückstände hinterlassen werden. Mit einer hohen Saug- und Zugkraft bewältigt er diverse Poolformen und entfernt jeden Fleck. Besonders praktisch: Er säubert Böden, Wände und sogar die Wasserlinie für dich und parkt nach der Reinigung an der Wasseroberfläche. Eine Akkuladung reicht für eine Poolgröße von bis zu 300 Quadratmetern aus.

AquaSense 2 – so sieht der neue Poolroboter von Beatbot aus

Premium-Modelle mit 5-in-1-Reinigung und KI

Noch mehr Funktionen bietet der AquaSense 2 Pro. Vom Startpreis (2.699 Euro) ziehst du mit dem Code „BBS1ECN600OFF“ gerade 600 Euro ab und zahlst so nur noch 2.099 Euro für den Poolreinigungsroboter. Neben der Reinigung von Böden, Wänden und der Wasserlinie kann er sogar die Wasseroberfläche sauber machen und eine Wasserklärfilterung durchführen. Ein noch größerer Akku sorgt dafür, dass der Roboter bis zu 360 Quadratmeter am Stück sauber machen kann. Ansonsten ist er ähnlich ausgestattet wie das Basismodell.

Auch der AquaSense 2 Pro parkt direkt an der Wasseroberfläche

Noch mehr High End bietet aber der AquaSense 2 Ultra Poolreinigungsroboter für 3.080 Euro (nach 20 Prozent Rabatt mit Code „BBEUS1PRO“). Auch dieses Modell sorgt für eine 5-in-1-Reinigung deines Pools und kommt mit einer KI-Poolkartierungstechnologie, die eine noch bessere Reinigung verspricht. Dazu ist der Roboter mit einer KI-Schmutzerkennung ausgestattet, die nach einer ersten Bodenreinigung Rückstände automatisch erkennt, um bei der nächsten Fahrt noch besser sauberzumachen. Dieses Premium-Modell ist für Pools bis zu 320 Quadratmeter geeignet.

Der AquaSense 2 Ultra macht sogar die Wasseroberfläche sauber