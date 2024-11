Roborock schmeißt Saugroboter mit 340 Euro Black Friday Rabatt raus

Der Black Friday steht vor der Tür und mit ihm auch ziemlich starke Angebote beim Hersteller Roborock. Wenn du schon lange mit einem Saug- und Wischroboter liebäugelst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Denn aktuell bekommst du zwei Top-Modelle zum absoluten Bestpreis. Was der S7Max Ultra und der S8 so alles können und wie viel du noch zahlen musst, erfährst du jetzt.

Sauberes Zuhause ohne dein Zutun

Der S7 Max Ultra ist mit einer Saugleistung von 5.500 Pa ausgestattet. Sein vibrierender Mopp entfernt Staub und Haare sowie getrockneten Schmutz von Hartböden und Teppichen gleichermaßen. Auch Ölflecken in der Küche fallen dem Roboter und seiner Wischfunktion zum Opfer. Dabei navigiert der Roborock per LiDAR durch dein Zuhause und weicht herumliegenden Gegenständen dank intelligenter Hindernisvermeidung gekonnt aus.

Natürlich darf beim S7 Max Ultra auch keine umfassende Basisstation fehlen. Darin reinigt und trocknet er seine Wischtücher von selbst, sodass du möglichst wenig Arbeit hast. Den Roborock steuerst du auf Wunsch ebenso bequem per App, wo du auch No-Go-Zonen einrichten kannst.

Eigentlich stehen hier 999 Euro oder mehr für den Saugroboter auf der Rechnung. Bei Amazon bekommst du den S7 Max Ultra aktuell aber schon für 659 Euro. Mit dem Code ROBOROCK2024 sparst du dir noch mal weitere 40 Euro, sodass letztlich nur 619,99 Euro für den Haushaltshelfer fällig sind. Der Preisvergleich zeigt uns, dass du nirgendwo günstiger an den Roboter ran kommst. Der Rabattcode gilt aber nur noch bis zum 24. November. Du solltest dich also beeilen, wenn du von diesem Bestpreis profitieren möchtest!

Der Roborock S8: Jetzt für unter 400 Euro

Ein herausragendes Preisleistungsverhältnis bietet dir der S8 Saug- und Wischroboter von Roborock. Hier warten 6.000 Pa Saugleistung auf dich. Zusätzlich zum Wischmopp ist eine Bürste integriert, die noch effizienter wischen und verhedderte Haare verhindern soll. Auch der S8 ist, dank LiDAR-Navigation, zielsicher in deiner Wohnung unterwegs und erkennt Tischbeine oder sonstige Hindernisse. Besonders praktisch: Den Roborock-Roboter kannst du nicht nur per App steuern, sondern auch mit Alexa verbinden und so per Sprachbefehl auf Putztour schicken. Allerdings kommt der S8 ohne eine Basisstation, sodass du ihn nach seiner Arbeit manuell reinigen musst.

Dank Black Friday Rabatt zahlst du für den S8 von Roborock aktuell anstatt 559 Euro nur noch 359 Euro. Du sparst dir also ordentliche 200 Euro, günstiger bekommst du den Saugroboter zudem aktuell nirgendwo (Preisvergleich). Hier gilt das Angebot noch bis zum 2. Dezember. Doch du solltest nicht allzu lange warten, denn für diesen Preis ist der Roboter bestimmt bald Mangelware.