Roborock-Saugroboter fällt am Black Friday unter die 320-Euro-Marke

Roborock, einer der bekanntesten Saugroboter-Hersteller, lässt sich seine Geräte einiges kosten. Und das auch zurecht, hier bekommst du nämlich Top-Technik und effiziente kleine Alltagshelfer. Wenn du dir einen solchen schon lang in deinem Zuhause wünschst, ist heute am Black Friday der Zeitpunkt gekommen, um zuzuschlagen. Der Roborock Q8 Max Plus ist jetzt nämlich für nur 319,99 Euro zu haben.

Alle spannenden Black-Friday-Deals haben wir in unserem Liveticker für dich gesammelt

Saugroboter samt Absaugstation: Jetzt richtig günstig

Der Q8 Max Plus kommt mit einer ordentlichen Saugleistung von 5.500 Pa daher. Damit saugt er Staub und Schmutz nicht nur auf Hartböden, sondern auch auf Teppichen effektiv weg. Als ob das nicht schon genug wäre, wischt der Roboter deine Wohnung auch noch feucht durch. Dabei hast du die Möglichkeit, den Wasserdurchfluss flexibel an den Untergrund anzupassen. Dank PreciSense-LiDAR-Navigation ist er zielsicher unterwegs und weicht Hindernissen gekonnt aus. Gesteuert wird der Roborock über die passende App, in der du auch No-Go-Zonen einrichten kannst.

Im Lieferumfang ist neben dem Saugroboter auch gleich die passende Absaugstation enthalten. Diese ist relativ wartungsarm und du musst nur etwa alle sieben Wochen selbst tätig werden und die Behälter leeren.

So gut ist der Preis wirklich

Der UVP des Q8 Max Plus liegt bei 459,99 Euro. Heute am Black Friday hat Amazon aber ordentlich am Preis gedreht, sodass du jetzt nur noch 319,99 Euro zahlen musst. Das ist zwar nicht der Tiefstpreis, im August ist das Gerät schon mal für unter 300 Euro zum Verkauf gestanden. Dennoch ist das für einen Saugroboter samt Absaugstation ein wirklich gutes Angebot, welches nicht allzu häufig vorkommen dürfte. Es handelt sich hierbei sogar mit Abstand um den besten Preis im Netz (Preisvergleich).

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.