Roborock S8 Pro Ultra günstig wie noch nie: Wieso wir finden, dass das der beste Saugroboter ist!

Ein Saugroboter erleichtert dir das Leben ungemein. Zu den wohl bekanntesten Herstellern zählt zweifellos Roborock, die mit ihrem S8 Pro Ultra vor etwas mehr als einem Jahr ein echtes Premium-Modell veröffentlicht haben. Bei uns im Test kürten wir das Haushalts-Gadget mit unfassbaren 98 von 100 Punkten sogar zum wohl besten Saug-Wischroboter auf dem Markt. Das hat natürlich seinen Preis. Aber zum Glück gibt es immer wieder Rabatt-Aktionen, durch die dieser unter die magische 1.000-Euro-Marke fällt. So auch gerade bei Amazon, wo du den smarten Sauger mit Wischfunktion zum besten Preis aller Zeiten erhältst.

Der wohl beste Saugroboter auf dem Markt

Der Roborock S8 Pro Ultra arbeitet mit einer satten Saugleistung von 6.000 Pa, die für saubere Böden sorgt. Hinzu kommt eine super Wischleistung der Wischplatte und eine makellose Navigation dank LiDAR-Technologie. In unserem Test waren wir von den Saug- und Wischergebnissen absolut begeistert. Und auch die Navigation, die App sowie die mitgelieferte Basisstation wussten vollkommen zu überzeugen. Letztere hat einen futuristischen Look und bietet Platz für zwei Wassertanks sowie einen Staubbehälter, der ein Fassungsvermögen von 2,5 Litern aufweist. Dadurch arbeitet die Putzhilfe lange Zeit vollkommen autonom und schmeißt den Haushalt wie von selbst.

Die S-Serie von Roborock verfügt zudem über verschiedene technische Spielereien. So kann der Sauger automatisch die Leistung erhöhen, sobald er auf einen Teppich fährt, wodurch die Gummibürsten auch den gesamten Schmutz aufnehmen können. Kritisiert haben wir im Test hingegen den recht hohen Startpreis, doch durch das aktuelle Angebot bei Amazon fällt dieser Nachteil weg.

Preisrutsch: Günstiger gab’s den Roborock bisher nie

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Roborock S8 Pro Ultra liegt bei 1.299 Euro. In der Regel zahlst du auch im Jahr 2024 häufig mehr als 1.000 Euro für das Gerät. So musst du auch gerade mit mindestens 1.134 Euro als nächstbestem Preis rechnen (zum Preisvergleich). Bei Amazon geht’s momentan aber deutlich günstiger: Der Händler bietet dir das Premium-Modell nun zum Bestpreis von 949 Euro an. Günstiger gab’s den Saugroboter mit Blick auf den Preisverlauf sogar noch nie!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neben dem Roborock-Angebot findest du derzeit einen weiteren spannenden Saugroboter-Deal im Netz. MediaMarkt bietet nämlich den beliebten Dreame L20 Ultra derzeit für 899 Euro an. Das Modell ist zwar in manchen Punkten vielleicht nicht ganz so stark wie der Roborock, im Haushalt aber ebenso eine große Hilfe und seinen aktuellen Preis definitiv wert.