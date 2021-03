Roborock S7 zum Verkaufsstart schon mit Sonderrabatt sichern

Optisch unterscheidet sich der Roborock S7 nicht großartig von anderen Saugrobotern des Herstellers. Doch der erste Eindruck täuscht. Die neuen Top-Features nennen sich „Sonic Mopping“ und „Mop Lifting“. Generell ist die Wischfunktion deutlich verbessert worden.

Zum Verkaufsstart kannst du dir den Roborock S7 mit einem Rabatt-Coupon deutlich günstiger sichern. Mehr Details zur Aktion am Ende des Artikels.

Neue und deutlich verbesserte Wischfunktion

Bisher hatten die meisten Saugroboter Probleme, hartnäckige Verschmutzungen auf dem Boden zu entfernen. Durch das recht geringe Gewicht der Roboter fehlt schlichtweg die Kraft, fest genug auf den Boden zu drücken und so auch hartnäckigen Dreck zu entfernen. Bei vorherigen Roborock-Modellen half man sich hier mit einem Feder-Mechanismus, welcher rund 300 Gramm Druck auf den Boden ausüben kann. Der Roborock S7 schafft rund 600 Gramm Druck und säubert so stärker.

Richtig gut wird die neue Wischfunktion jedoch durch die neue Sonic Mopp-Technologie. Mit dieser kann der Roborock S7 mit seiner Wischplatte bis zu 3.000 Mal pro Minute über den Boden schrubben. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei einer elektrischen Zahnbürste.

Zusätzlich ist der Roborock S7 in der Lage das komplette Wischmodul anzuheben. So kannst du Hartböden und Teppiche in einem Durchgang reinigen. Dank der automatischen Teppicherkennung hebt der Roborock S7 sein Wischmodul selbstständig an, wenn er einen Teppich erkennt. Auf Wunsch kannst du das Wischmodul auch für einzelne Räume manuell deaktivieren.

Verbesserte Bürsten für weniger Arbeit

Insbesondere lange Haare und Fäden neigen dazu, sich um die Hauptbürste eines Saugroboters zu wickeln. Roborock will eine Lösung für das Problem gefunden haben und stattet den Roborock S7 mit einer neuartigen Hauptbürste aus Gummi aus. Diese hat mehr Kontakt zum Boden, kann mühelos Schmutz aus Rillen und Teppichen entfernen und ist deutlich weniger anfällig für Haare.

Im Testbericht des Saugroboters konnten wir uns bereits von der Funktionsweise überzeugen.

Mehr Funktionen für die RoborockApp

Auch die App hat ein paar neue Features erhalten, welche die neuen Funktionen des Roborock S7 ergänzt. So wird nicht mehr nur die zurückgelegte Strecke, sondern auch der gewischte Bereich angezeigt. Auch automatisch erkannte Teppiche zeigt die App nun an.

Zusätzlich steht ein neuer „Gründlich-Modus“ zur Verfügung. Dabei wechselt der Roboter in den stärksten Wischmodus und fährt den gewählten Bereich zweimal ab, um eine gründliche Reinigung zu garantieren.

Roborock S7 exklusiv bei AliExpress erhältlich – Jetzt Gutschein sichern

Der neue Roborock S7 ist exklusiv bei AliExpress erhältlich. Zum Verkaufsstart vom 22. bis zum 24. März (jeweils von 8 bis 8 Uhr) kannst du dir den Roborock S7 per Rabatt-Coupon deutlich günstiger sichern. Damit senkst du den Preis von 549,99 Dollar auf 499,99 Dollar. Das entspricht rund 421 Euro.

Das Angebot ist nur für 48 Stunden erhältlich. Die Lieferung des Saugroboters erfolgt dabei aus europäischen Lagern (Polen, Spanien, Belgien, Frankreich). Da die Lieferung final aus Europa erfolgt, fallen keine Zollgebühren oder Ähnliches an.

