Roborock S7+: Kombination aus Saugroboter mit Auto-Entleerungsstation im Angebot

Regulär kostet der Roborock S7 549 Euro und ist aktuell auch nirgendwo günstiger erhältlich – wie unser Preisvergleich zeigt. Für die automatische Entleerungsstation werden 299 Euro fällig. Im Bundle-Angebot bei MediaMarkt und Saturn bekommst du den Roborock S7 in weißer Ausführung inklusive Station aktuell für 799 Euro.

Roborock S7: Die Basics überzeugen

Das wichtigste Feature eines jeden Saugroboters ist selbstverständlich die Saugfunktion. Hier konnte uns der Roborock S7 im Test vollständig überzeugen. Dank einer innovativen Bodenrolle mit Silikonlamellen statt Borsten wird der Roborock S7 mit feinem Staub und schweren Krümeln fertig. Zudem verhindert die neue Bürste effektiv das Verwickeln von langen Haaren – bei traditionellen Bürsten ein häufig auftretendes Problem. Sogar die Seitenbürste besteht aus Gummi und ist für mehr Bodenkontakt leicht gebogen. Auf glatten Böden wie Holz oder Fliesen ist diese Bürstenart überlegen und sorgt für eine optimale Reinigung.

Zur Navigation setzt der Roborock S7 auf die bekannte, smarte Lidar-Navigation. Mit dieser Technik kann der Saugroboter problemlos durch die Wohnung navigieren und sogar in kompletter Dunkelheit arbeiten. Auch wenn du den Saugroboter manuell in einen anderen Raum trägst, kann er sich orientieren und anschließend zur Ladestation zurückfinden. Es lassen sich sogar Karten von mehreren Stockwerken einspeichern.

Die App gehört zu den besten auf dem Markt und ist einfach und intuitiv zu bedienen. Für den Roborock S7 wurde sie um weitere Funktionen wie eine Darstellung der gewischten Fläche und einen gründlicheren Wisch-Modus ergänzt.

Neue Wischfunktion ist das Highlight des Roborock S7

Dank einem neuen Mechanismus ist der Roborock S7 in der Lage seine Wischplatte anzuheben. Zusammen mit der automatischen Teppicherkennung soll so zuverlässig verhindert werden, dass Feuchtigkeit auf die Teppiche in deiner Wohnung gelangt. Auch bei der Rückkehr zur Ladestation wird die Wischplatte angehoben, um den Boden unterhalb der Ladestation nicht zu beschädigen, falls das Wischtuch nicht sofort entfernt wird. Außerdem kann der neue Mechanismus mehr Druck auf den Boden ausüben, um hartnäckige Flecken zu entfernen.

Das neue, anhebbare Wischmodul

Hierbei hilft die neue Schall-Vibrationstechnologie der Wischplatte. Ähnlich wie eine elektrische Ultraschall-Zahnbürste schrubbt die Wischplatte mit bis zu 3.000 Bewegungen pro Minute über den Boden und entfernt so Flecken deutlich effektiver als herkömmliche Saug- und Wischroboter.

Automatische-Entleerung für eine vollkommen autonome Reinigung

Im Gegensatz zu den anderen Premium-Herstellern musste man bei Roborock bis zuletzt auf eine automatische Entleerung verzichten. Passend zum Roborock S7 bringt man erstmals eine Auto-Entleerungsstation auf den Markt und macht im Vergleich zur Konkurrenz einiges besser. So sieht die neue Station nicht nur schick aus, sondern erfüllt auch einen praktischen Zweck: Durch den transparenten Staubbehälter kannst du den Füllstand mit einem Blick ablesen.

Mit einem Handgriff ausgeleert: Die Station des Roborock S7

Zudem gehört die Station zu den leisesten Modellen in unseren Tests, und bietet noch einen weiteren praktischen Vorteil: Der Staubbehälter kann mit einem Handgriff entnommen werden. Kunden können sich außerdem aussuchen, ob sie die Auto-Entleerungsstation mit Staubbeuteln oder ohne nutzen möchten. Roborock bietet hier volle Flexibilität. Dank einem starken Filtersystem verspricht Roborock bis zu 99,99 Prozent aller Schmutzpartikel aufzusaugen.