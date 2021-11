Roborock S7 & S5 Max: Top-Saugwisch-Roboter am Black Friday stark reduziert

Der Roborock S5 Max bietet im Grunde genommen alle wichtigen Funktionen, die ein Saugwisch-Roboter benötigt. Der Roborock S7 kommt mit noch ein paar Extra-Features. So bekommst du hierbei zum Beispiel eine stärkere Saugleistung als beim S5 Max und profitierst außerdem von den bekannten Features Sonic Mopping und Mop-Lifting.

Roborock S7 hebt den Mopp, wenn er sich einem Teppich nähert

Der High-End-Saugroboter punktet mit einer Funktion namens „Mop-Lifting“. Was das ist? Der smarte Roboter erkennt Teppiche. Dadurch kann der S7 den Mopp anheben, wenn er sich einem Teppichboden nähert und dein Teppich bleibt trocken. So kannst du Teppich- und Hartböden in einem Rutsch reinigen – oder du entscheidest dich dafür, dass der Haushaltshelfer beispielsweise nur Hartböden von Schmutz befreit. Außerdem hebt der Roborock S7 den Mopp an, wenn er nach der Reinigung zum Laden andockt. Das hat folgende Vorteile: Es entstehen keine schmutzigen Schlieren und die Station kommt ohne eine ausladende Kunststoffschale aus.

Außerdem überzeugt der Roborock S7 mit der „Sonic Mopping“-Funktion. Dadurch schrubbt der smarte Roboter mit Schallkraft, anstatt nur mit einem feuchten Lappen über den Boden zu wischen. Mit bis zu 3.000 Hin- und Herbewegungen pro Minute säubert der S7 damit deutlich effizienter als so manch ein anderer Saug- und Wischroboter.

Roborock S5 Max und S7: Das können beide Haushaltshelfer

Sowohl der Roborock S7, als auch der S5 Max lassen sich mittels App oder Sprachbefehl steuern. Darüber hinaus kannst du bestimmte Räume und Zeitpläne zur Reinigung festlegen. Dadurch können die smarten Haushaltshelfer vollautomatisch zu bestimmten Tagen oder Uhrzeiten ihre Reinigungsroute starten – und du bestimmst, wo sie reinigen sollen und wo nicht.

Beide Roboter haben außerdem eine Akku- und Wasserkapazität für eine Wohnfläche mit bis zu 200 Quadratmetern. Nach erledigter Arbeit fahren die beiden smarten Geräte selbstständig in ihre Ladestation und sind so jederzeit bereit für ihre nächste Schicht.

Beide Roboter am Black Friday reduziert

Am heutigen Black Friday bekommst du die beiden Saug- und Wischroboter Roboter Roborock S5 Max und S7 deutlich günstiger. So kostet dich der S5 Max mit seiner Basic-Ausstattung am Angebotstag 369 Euro und der S7 mit seinem größeren Funktionsumfang 499 Euro. Die Vergünstigungen gelten so lange der Vorrat reicht, jedoch maximal bis einschließlich zum 29. November.