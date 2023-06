Roborock S7 Max Ultra: Neuer Premium Saug-Wisch-Roboter mit 250 Euro Rabatt

Roborock zählt zu den beliebtesten Herstellern für Haushaltsroboter. Mit dem S7 Max Ultra stellt man nun einen neuen Premium Saug-Wisch-Roboter vor. Dank einer zusätzlichen Reinigungsstation nimmt dir der Haushaltshelfer noch mehr Arbeit ab und reinigt eine ganze Zeit lang autark. Dank dieser Features überzeugt der Saugroboter mit Wischfunktion. Zudem ist er gerade deutlich reduziert.

Roborock S7 Max Ultra: Selbstreinigung und Schall-Schrubben

Der Saug-Wisch-Roboter von Roborock wird mit einer Reinigungs- und Ladestation geliefert, die den Mopp automatisch wäscht und trocknet. Auch die Unterseite der Station wird automatisch gesäubert. So werden unangenehme Gerüche verhindert und der Roboter ist sofort wieder einsatzbereit – ohne, dass du selbst Hand anlegen musst. Außerdem entleert die Station den Haushaltsroboter eigenständig, sodass du dich bis zu sieben Wochen nicht darum kümmern musst. Selbst den Wassertank des Saug-Wisch-Roboters befüllt die Station eigenständig.

So viel zur Station. Der Roborock S7 Max Ultra selbst bietet dazu mit 5.500 Pa eine kräftige Saugleistung, mit der er Staub und Schmutz effektiv von Hartböden und aus Teppichen entfernen kann. Doch der Saug-Wisch-Roboter kann eben nicht nur saugen. Dank des VibraRise Wischsystems kann er auch feuchte und eingetrocknete Verschmutzungen durch Schall-Schrubben beseitigen. Fährt der Putzroboter über einen Teppich, kann er den Mopp automatisch anheben, um diesen nicht zu beschädigen. Außerdem kartiert er deine Zimmer per LiDAR-Technologie, um die beste Route zu finden. Weiterhin erkennt er Hindernisse zuverlässig und umfährt sie – so musst du vor der Reinigung nicht erst noch groß aufräumen.

Saug-Wisch-Roboter mit bis zu 180 Minuten Laufzeit und per Sprache steuerbar

Im Saug-Wisch-Roboter verbaut man zudem einen 5.200 mAh großen Akku mit einer langen Laufzeit von bis zu 180 Minuten. Cool ist darüber hinaus, dass du den Roboter per Sprachsteuerung auf Putzfahrt schicken kannst. Per App lassen sich weiterhin Reinigungspläne erstellen, mit denen der Roboter regelmäßig von selbst losfährt. Dadurch musst du dir überhaupt keine Gedanken mehr um den Hausputz machen.

Bis zum 21. Juni kannst du dir den Roborock S7 Max Ultra mit 250 Euro Rabatt sichern. So kostet er aktuell nur noch 949 Euro. Das entspricht einer Vergünstigung von rund 21 Prozent auf den UVP (1.119 Euro).