Weihnachten steht vor der Tür und neben dem ganzen Geschenke- und Festtagstrubel, muss auch noch aufgeräumt und geputzt werden. Bei all dem Stress kann auch mal die Zeit für das Putzen fehlen. Für ein entspanntes Weihnachtsfest kannst du dir von einer intelligenten Haushaltshilfe helfen lassen.

Roborock hat einige Saug- und Wischroboter im Sortiment, die dich im Haushalt unterstützen können. Dazu zählt auch der Roborock S6 MaxV. Das Top-Modell eignet sich als gutes Weihnachtsgeschenk für einen sauberen Start ins Jahr 2021.

Bei vielen Saugrobotern gibt es Probleme mit herumstehenden Gegenständen, wie nicht ordentlich weggeräumte Schuhe. Der Roborock S6 MaxV kann solchen Gegenständen ausweichen. Dank der integrierten „ReactiveAI“ ist der Roboter in der Lage, Gegenstände wie Schuhe zu erkennen und diese zu umfahren. Alle nicht identifizierbaren Gegenstände werden per Kamera- und Sensortechnik ebenfalls behutsam umschifft. So sind Geschenke unterm Weihnachtsbaum und andere unerwartete Gegenstände nicht in Gefahr, vom Roboter verunstaltet zu werden.

Unterstützende Stereo-Kamera

Die eingebaute Kamera hilft nicht nur bei der Navigation, sondern kann dich auch noch auf andere Weise unterstützen. Wenn du unterwegs bist und du prüfen möchtest, ob der Weihnachtsbaum noch steht oder einfach nur um nach dem Rechten zu sehen, kannst du den Roborock S6 MaxV losschicken. Alles, was der Kleine sieht, kannst du über die App ebenfalls sehen. Witziges Feature: Deinen Haustieren, Mitbewohnern oder Familienmitgliedern kannst du über die App Sprachnachrichten schicken, die der Roboter dann für sie abspielt.

Die aufgenommenen Bilder von der Kamera werden sofort wieder gelöscht. Sie werden nicht gespeichert und auch nicht in die Cloud hochgeladen. So bleiben alle deine Daten bei dir und sicher.

Die Saugfähigkeit des Roborocks

Im Vergleich zum Roborock S6 ist die Saugstärke wesentlich höher: Der Roborock S6 MaxV ist im Vergleich 25 Prozent leistungsstärker. Dementsprechend sollten herumliegende Tannennadeln kein Problem darstellen und somit hat das Weihnachtsgeschenk auch direkt nach dem Auspacken etwas zu tun. Nicht nur saugen kann der Roborock S6 MaxV, als Hybrid-Modell verfügt er auch über eine Wischfunktion. Dazu musst du lediglich das Wischsystem montieren und schon wischt der Roboter den Boden auch nass.

Wir hatten den Roborock S6 MaxV bereits im Test: Der Boden-Roboter konnte dabei mit seinem intelligenten „ReactiveAI System“ überzeugen. Alles Wichtige kannst du in dem ausführlichen Testbericht zum Saugroboter nachlesen.

→ Roborock S6 MaxV bei MediaMarkt kaufen

