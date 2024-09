Roborock Preissenkung: 2-in-1-Saugroboter jetzt massiv günstiger

Für den Wohnungsputz nach Feierabend fehlt dir die Zeit und die Lust? Verständlich. Menschen mit Haustieren und Kindern kennen das Drama, es könnte beinahe im Stundentakt gewischt und gesaugt werden. Dieser kleine Haushaltshelfer von Roborock nimmt dir die lästige Arbeit vollständig ab. Das Beste: Bei Amazon ist er gerade um 31 Prozent reduziert. Im Deal-Check verraten wir dir, was das bedeutet.

Aktuell rund 250 Euro billiger

Für 550,99 Euro bekommst du den Roborock Qrevo S in Schwarz samt Station. Der Roboter hat eine ordentliche Saugleistung von 7.000 Pascal und säubert so effektiv deine Böden. Er kann dabei auch Teppiche mit einer Höhe von bis zu zehn Millimeter erklimmen und befreit diese von Verschmutzungen wie Tierhaaren und Krümeln. Für eine besonders gründliche Reinigung saugt der Qrevo S nicht nur, er wischt gleichzeitig auch in deinem Zuhause. Seine beiden Wischmopps drehen sich bis zu 200-mal pro Minute und entfernen so ganz easy hartnäckige Flecken. Je nach Empfindlichkeit deiner Böden kannst du den Wasserdurchfluss per App anpassen. Über diese kannst du auch einen Reinigungsplan erstellen und den kleinen Putzteufel auf den Weg schicken.

Intelligente Sensoren sorgen dafür, dass der Roborock während des Putzens nirgendwo gegen stößt oder stecken bleibt. Hindernissen weicht er so gekonnt aus. Hat er seine Arbeit erledigt, macht er sich von selbst auf den Weg zurück in seine Station. Dort wird der Schmutz und das dreckige Wischwasser automatisch abgesaugt. Das funktioniert ganz ohne dein Zutun. Du musst nur etwa alle sieben Wochen die Behältnisse entleeren. Mit einer Wassertankfüllung kann der Roboter dann bis zu 330 Quadratmeter Boden wischen.

Tiefpreis? So gut ist der Roborock-Deal wirklich

Ohne den aktuellen Rabatt müsstest du 799 Euro für den Roborock Qrevo S samt Station hinlegen. Aktuell bekommst du ihn für rund 551 Euro. Das ist immer noch eine Menge Geld, allerdings kaufst du dir hier nicht nur einen Roboter, sondern auch viel Freizeit. Du musst dich nicht mehr mit Staubsauger, Wischer und Co. herumschlagen, sondern hast Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind.

Die Verkaufszahlen des noch recht neuen Saugroboters lassen sich sehen. Schenken wir den Amazon-Daten Glauben, ist der Qrevo S ist im letzten Monat bei über 1.000 Leuten zu Hause eingezogen. Insgesamt vergeben die Kunden eine Sternebewertung von 4.4/5.

Der Preisvergleich macht deutlich, dass es den Qrevo S inklusive Station aktuell nirgendwo billiger gibt. Es scheint sich hier sogar um einen neuen Tiefstpreis zu handeln. Du siehst also: Dieser Rabatt von knapp 250 Euro lohnt sich wirklich sehr.