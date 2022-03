Roborock Q7 Max: Neuer Saugwisch-Roboter 25 Prozent günstiger

Der Roborock Q7 Max ist Teil einer völlig neuen Saug- und Wischroboter-Serie. Was die Q7 Max-Version mit dem „+“ unterscheidet? Ohne Plus liegt der Verpackung nur ein Ladedock bei – entleert wird wie bei den meisten Geräten per Hand. Die Plus-Version wird ergänzt durch eine Absaugstation. Und die bietet dir einen entscheidenden Vorteil: Du sparst dir das Entleeren des Schmutzbehälters. Die Station leert den Haushaltsroboter automatisch nach jedem Reinigungsvorgang. Dadurch hast du bis zu sieben Wochen lang deine Ruhe, während der Roboter völlig autark arbeitet. Erst danach musst du den Behälter der Station schließlich leeren.

Roborock Q7 Max: Saugt und wischt kraftvoll

Der Q7 Max reinigt den Boden trocken oder nass. Mit einer starken Saugleistung von 4200 Pascal entfernt der smarte Haushaltshelfer selbst festsitzenden Schmutz aus Teppichen und Ritzen. Im Wischmodus drückt der Roboter seine Wischplatte mit 300 Gramm auf den Boden, wodurch er auch hartnäckigen Schmutz effizient beseitigt.

Mithilfe verbauter Laser scannt der Roboter deine Wohnung, unterscheidet anhand der Möbel die Zimmer und berechnet den optimalen Reinigungsweg. Steuern und einstellen lässt sich der Roborock Q7 Max(+) praktisch per App. Hierüber legst du zum Beispiel bestimmte Uhrzeiten fest, zu denen der Putzroboter seine Runden drehen soll. Oder: Du stellst darüber beispielsweise eine intensivere Reinigung für Küche und Bad ein.

Der neue Roborock-Saugwischer hat Ausdauer für bis zu 240 Quadratmeter

Mit seinem großen 5.200-mAh-Akku reinigt der Roborock Q7 Max deine Wohnung oder dein Haus bis zu 3 Stunden am Stück. Das reicht für die Reinigung einer Fläche von rund 240 Quadratmeter in einem Rutsch. Diverse Sensoren erkennen Kanten oder Treppenstufen, damit er diese elegant entlang saugt und wischt ohne herunterzufallen. Außerdem lassen sich per App bestimmte Sperrzonen einrichten, die der Roboter auslassen soll. So sind besonders empfindliche Möbel oder Gegenstände stets geschützt.

Der Roborock Q7 Max ist sowohl mit als auch ohne Absaugstation aktuell beim Onlinehändler Aliexpress um 25 Prozent reduziert. So bekommst du den Q7 Max für knapp 373 Euro und das Plus-Modell Q7 Max+ mit Absaugstation für knapp 560 Euro.