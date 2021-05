Ring: Smarte Türklingeln und Sicherheitstechnik im Angebot

Die Besonderheit bei tink: Der Händler stellt verschiedene Pakete und sinnvoll zusammengesetzte Sets zusammen und bietet sie als Gesamtpaket mit Rabatt an. Hin und wieder gibt es Extra-Rabatte, wodurch einige Produktkombinationen erst recht zum Schnäppchen werden. So wie jetzt bei den Angeboten rund um die Smart-Home-Serien von Ring, einer Marke, die zum Firmengeflecht von Amazon gehört. Keine Frage, dass eine Einbindung ins Alexa-System und eine Sprachsteuerung über den Sprachassistenten den Produkten quasi in die Wiege gelegt wird.

Ring-Sale bei tink mit bis zu 30 Prozent Rabatt

Die Sonderangebote rund um die Marke Ring gelten nur noch bis zum 9. Mai – vorbehaltlich einer Verlängerung. Angeboten werden neben einzelnen Geräten auch Sets aus mehreren Überwachungskameras oder verschiedenen Video-Türklingeln. Bis zu 30 Prozent Rabatt sind im Einzelnen drin.

Eingebunden ist die Sonderaktion in die Angebote der „Smarten Helden“, wo es noch viel mehr Smart-Home-Gadgets und -Systemangebote zu entdecken gibt. Hier sind sogar Rabatte bis zu 44 Prozent möglich.

Ring Doorbell 3 Videotürklingel günstiger – Gong gratis dazu

Ein Beispiel-Angebot aus der Ring-Serie: Die Videotürklingel Ring Video Doorbell 3, das aktuelle Flaggschiff des Anbieters, kostet 179 Euro. Der passende Gong, Ring Chime Gen 2 kostet normalerweise 35 Euro. So wird das zusammenpassende Set auch auf der tink-Seite angegeben. Nun kommt der tink-Rabatt ins Spiel, der eben jene 35 Euro von der Rechnung abzieht. Der Klingel-Gong ist also faktisch gratis. Zusammen kostet das Set also 179 Euro.

Die einzelne Video-Türklingel Ring Doorbell Pro Plug In kostet 129 Euro statt 179 Euro, hier gibt es 50 Euro beziehungsweise 28 Prozent Rabatt. Die neue Ring Video Doorbell ist erst seit Mitte 2020 auf dem Markt.

Die Ring Video Doorbell ermöglicht es dir nicht nur, deine Gegensprechanlage von überall zu bedienen, sondern zeigt dir auch, was gerade vor deiner Türe los ist.

Sicherheit im Smart Home: Kameras und mehr günstiger

Schielst du mehr auf den reinen Sicherheitsaspekt der Ring-Produkte, gibt es im Angebot ebenfalls einige Möglichkeiten auf Rabatt.

Die verkabelten Kameras mit Leuchten und Sirene, also echte HD-Überwachungskameras für den Außenbereich, kosten im Doppelpack 279,95 Euro. Der Normalpreis liegt fast 120 Euro drüber, hier sparst du satte 30 Prozent. Der gleiche Preis gilt auch für den Doppelpack der akkubetriebenen Spotlight Cam Battery. Hier bist du beim Aufbau flexibler, weil die Kameras kein Kabel brauchen. Dafür wird hin und wieder ein Akkuwechsel nötig. Cooles Feature: Die Lautsprecher sind nicht nur für die 110-Dezibel-Sirene brauchbar, du kannst hierüber auch aus der Ferne Gegensprechen und etwaige Besucher auf deinem Grundstück – ob erwünscht oder nicht – ansprechen.

→ Mit Kabel: Ring Spotlight Cam Wired (Doppelpack) für 279,95 Euro

→ Kabellos: Ring Spotlight Cam Battery (Doppelpack) für 279,95 Euro

Aber auch die flexible Ring Stick Up Cam Elite, die als Überwachungskamera für den Innen- und Außenbereich verwendet werden kann, ist günstiger. Hier kostet der Doppelpack 289,95 statt 398 Euro, was dem doppelten Einzelpreis entspricht. Erhältlich sind die Kameras sowohl in Schwarz als auch in Weiß.

Grundsätzlich ist das Ring-System per Smartphone-App und per PC steuerbar. Du kannst die Kameras in Echtzeit ansteuern und dein Grundstück überwachen. Optional – monatlich kostet dies 3 Euro – kannst du einen Cloud-Speicher hinzubuchen, der deine Videoaufzeichnungen archiviert und 60 Tage abrufbar bereithält. Hast du mehrere Ring-Kamera-Geräte im Einsatz, empfiehlt sich das Service-Abo für 10 Euro im Monat. Hier kannst du dann eine unbegrenzte Anzahl an Geräten einbinden. Grundsätzlich ist dieser Service aber nicht zwingend. Die Geräte funktionieren auch ohne diesen Service. Eine Möglichkeit, die Aufzeichnungen auf eigene Festplatten, Server oder bestehende Cloud-Dienste zu spielen, gibt es derzeit aber nicht.