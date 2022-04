„Ideal für die PS5“: Riesiger Sony-Fernseher für 24 Stunden extrem günstig

Im 24-Stunden-Angebot, das am Samstagmorgen um 9 Uhr bei MediaMarkt startete, gibt es einen großen Sony-Fernseher radikal reduziert. Wir schauen uns das Angebot genauer an und zeigen erst einmal, was es für den Preis von kurzzeitig unter 1.000 Euro gibt. Das ist übrigens nicht alles, denn es gibt noch einen weiteren Rabatt-Trick, wodurch der Fernseher durch die Hintertür noch ein Stück günstiger wird. Am Sonntag wird das Angebot um 9 Uhr durch den nächsten Tages-Deal abgelöst.

Sony Bravia XR mit 65 Zoll im 24-Stunden-Deal bei MediaMarkt: Doppelt sparen dank Cashback

Der Fernseher Sony R-65X92J, ein LED-TV aus der Bravia-Serie, kostet jetzt im Kurzzeit-Angebot nur noch 999 Euro. Der Bildschirm misst stolze 65 Zoll (164 Zentimeter) in der Diagonalen und der Herstellerpreis liegt mit 1.599 Euro ein gutes Stück über dem Angebots-Kurs. Vor dem Angebotsstart am Samstag rief der Händler noch 1.199 Euro auf. So gibt es jetzt immerhin noch 200 Euro Nachlass im Vergleich dazu.

Nun kommt es aber noch besser. Parallel und ohne konkrete Verbindung zum MediaMarkt-Deal läuft noch eine Cashback-Aktion von Sony selbst. Will heißen: Kaufst du dieses Modell, kannst du die Rechnung anschließend registrieren und dir weitere 150 Euro Cashback vom Hersteller sichern. Dazu ist der Fernseher bei MediaMarkt derzeit ohne zusätzliche Versandkosten im Angebot. Insgesamt wird der große Smart TV damit zum Mega-Schnäppchen. Kaufst du gleichzeitig die teilnehmende Soundbar HT-G700 (ca. 340 Euro), gibt es weitere 150 Euro Cashback von Sony.

→ Zum Sony-Bravia-Angebot (endet am Sonntag, 9.4., 8:59 Uhr)

→ Zum Sony-Soundbar-Angebot

„Perfekt für PS5“ – das steckt im Fernseher-Modell

Der Preis überzeugt, aber was gibt es dafür eigentlich? Wir reden hier von einem 65-Zoll-Fernseher, der auf LED-Technik basiert, 4K-Auflösung bei 100 Hertz Bildwiederholrate bietet und mit modernen Steckplätzen für HDMI 2.1 ausgestattet ist. Vor allem die Wiederholrate und die beiden HDMI-2.1.-Slots (daneben gibt es noch zwei weitere Slots des Typs HDMI 2.0) unterstreichen das Versprechen, mit dem Sony den Fernseher für die eigene Spitzen-Konsole versieht. „Perfekt für PlayStation 5″ schreibt Sony ins Begleitheftchen und verweist auf die „exklusiven Bravia-Features“, die für Konsolen-Gaming noch einmal alles aus der Technik herausholen.

Sony konzipiert seine Bravia-Fernseher in enger Abstimmung mit der eigenen Konsole.

Hast du also bereits eine PS5 oder gedenkst, dir eine zuzulegen, bietet der Fernseher ein vielversprechendes Gesamtpaket. Aber auch für Nicht-Zocker ist das gebotene, insbesondere zum Angebotspreis mit Gratis-Lieferung und der Cashback-Möglichkeit, inhaltlich ein wirklich gutes Schnäppchen.

Smart-TV-Funktionen sind mit Google TV von der Partie, wobei alle wichtigen Streaming-Apps unterstützt werden. Für linearen Fernseh-Empfang steckt noch ein Triple-Tuner mit drin und fürs Pay-TV noch ein CI+-Slot. Dank der Größe von 65 Zoll ist das Gerät kein Leichtgewicht. Mit Maßen von 1452 mm x 907 mm x 324 mm (inklusive Standfuß) und einem Gewicht von satten 26,8 Kilogramm solltest du einerseits schauen, ob das Gerät bei dir genügend Platz hat und andererseits, ob deine Wand – für den Fall, dass du das Gerät dranhängen willst – entsprechend tragfähig ist.