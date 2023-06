Riesiger Smart-Home-Sale gestartet: Bosch, Google und Co. im Preissturz

Bei der Rabatt-Aktion des Online-Shops tink ist hochwertige Technik reduziert, die dir Arbeit erspart oder für mehr Komfort und Sicherheit im Smart Home sorgt. Mit vielen der Angebotsprodukten lässt sich auch einiges an Geld und Energie sparen. Die Aktion läuft insgesamt bis zum 20. Juni – einige Angebote können jedoch auch vorher schon vergriffen sein.

Google Nest Hub als Smart Home Zentrale – mit 45 Prozent Rabatt

Eines der Highlights der tink Spar-Aktion ist auf jeden Fall ein 2er-Pack des Smart Displays Google Nest Hub (2. Gen). Das ist gerade satte 45 Prozent günstiger und kostet somit nur noch 109,95 Euro statt knapp 200 Euro. Das smarte Display mit integriertem Google Assistant kannst du so in gleich zwei Räumen platzieren und dein smartes Zuhause steuern oder dir einfach nur per Sprachbefehl hilfreiche Infos anzeigen lassen.

So kann eins im Schlafzimmer stehen und als dein Wecker, Nachrichten-Vorleser und deine Wetterbericht-Anzeige dienen. Während ein Zweites in der Küche beim Kochen hilft, indem du dir mit freien Händen Rezepte anzeigen lässt oder Lebensmittel für die Einkaufsliste diktierst. Anstatt im 2er-Pack gibt’s das Google Nest Hub jetzt auch zusammen mit der Videotürklingel Google Nest Doorbell für 199,95 Euro statt 299,98 Euro (26 Prozent Rabatt).

Withings ScanWatch mit WLAN-Körperwaage im Aktions-Bundle

Außerdem lohnt sich ein Blick auf das Set aus der Withings ScanWatch – einer schicken Smartwatch – und der WLAN-Körperwaage Withings Body+. Mit dem Set hast du den perfekten Überblick über deine Gesundheit, indem du etwa ein EKG durchführst, deine Ernährung überwachst oder dein Gewicht aufs Gramm genau misst. Das Set ist jetzt rund 80 Euro günstiger und somit für nur noch 319,95 Euro statt 399,90 Euro zu haben.

Netatmo Wetterstation über 100 Euro reduziert

Und für alle, die zu Hause eine persönliche Wettervorhersage treffen möchten, ist die Netatmo Premium Set Wetterstation (+ Wetterstation Shield) ein cooles Angebot. Hier ist neben der Netatmo Wetterstation (Version 3) ein Regenmesser sowie ein Windmesser mit dabei. Außerdem ist mit dem Netatmo Wetterstation Shield ein Schutz vor Witterung im Paket.

Mit dem Set misst du unter anderem Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftdruck und bestimmst eine Wettervorhersage genau für deinen Standort. Und mit dem Netatmo Innenmodul analysierst du zusätzlich die Luft- und Umgebungsbedingungen in deinem Zuhause. Das Set ist jetzt 30 Prozent reduziert und somit für 289,95 Euro statt 419,97 Euro erhältlich.

Weitere coole Angebote der Aktion: