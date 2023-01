Riesiger 75 Zoll 4K-Fernseher für unter 1.000 Euro

4K-Fernseher in 75 Zoll kosten eigentlich gerne mal eine ordentliche Stange Geld, mit dem Samsung GU75AU7199UXZG LED TV für 899 Euro kommst du bei Saturn bis zum 15. Januar aber zumindest für unter 1.000 Euro an ein solches Gerät.

Großer 75 Zoll Fernseher zum verhältnismäßig kleinen Preis

Der Samsung GU75AU7199UXZG LED TV soll dank der PurColor Technologie in Kombination mit dem Crystal Processor 4K für lebensechte Farben in UHD-Qualität sorgen. Mittels 4K-Upscaling erstrahlen dabei auch ältere Filme und Serien in neuem Licht. Der verbaute Motion Xcelerator soll hingegen auch bei actionreichen Szenen stets für ein flüssiges Bild sorgen. Dabei verfügt der Fernseher über eine native Bildwiederholfrequenz von 60 Hz.

Bei den Anschlüssen setzt Samsung unter anderem auf einen optischen Digital Audioausgang, einen USB-Anschluss sowie drei HDMI-Slots, wovon aber nur einer über eARC verfügt. Natürlich kannst du mit dem Smart-TV auch streamen, dafür lässt er sich über LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden. Wenn du also Heimkino-Feeling zu dir nach Hause holen möchtest, könnte der Samsung 75 Zoll Fernseher für 899 Euro genau das Richtige für dich sein.

→ Hier geht’s zum Angebot!

70 Zoll Alternative von Philips: Ebenfalls eine gute Wahl

Der Philips 70PUS8007/12 misst zwar „nur“ 70 Zoll, wird in deinem Wohnzimmer aber sicher dennoch zum Hingucker und kostet dich bis zum Ende der Gutscheinheft-Aktion von Saturn 949 Euro. Besonders an dem Gerät ist das dreiseitige Ambilight, das mittels leuchtender LEDs am Rande des Bildschirms für lebendige und warme Atmosphäre rund ums TV-Gerät sorgt. Außerdem sollen so die Augen geschont werden. Neben der Unterstützung gängiger HDR-Formate punktet der 4K-TV auch mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Die Philips Pixel Precise Ultra HD Engine optimiert währenddessen die Bildqualität und sorgt für möglichst flüssige Bewegungen.

Der Android-Fernseher ist dabei selbstverständlich ebenfalls mit Apps der bekannten Streaming-Anbieter ausgestattet und kann des Weiteren auch mit einem Google Assistant gesteuert werden. Mit dem Internet verbinden lässt sich der TV dabei sowohl über LAN als auch über WLAN. Neben zwei USB-Slots sowie einem Satellitenanschluss kannst du bei dem Philips-Gerät unter anderem auch vier Geräte per HDMI verbinden. Während alle dieser HDMI-Slots mit HDCP 2.3 ausgestattet sind, verfügt nur einer der Anschlüsse über HDMI ARC. Für 949 Euro wird dir bei Saturn also ein Top Fernseher mit 70 Zoll geboten – ein gutes Angebot, wie auch ein Blick auf die Preisentwicklung des Philips 70PUS8007/12 zeigt.